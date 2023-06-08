مصدر: البترول تقدم عدد كبير من الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة

مع استعادة مصر لدورها الريادي في القارة السمراء، بفضل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخطط وزارة البترول وفق رؤية الدولة لتحقيق تحول متوازن وواقعي في مجال الطاقة بين الدول الأفريقية، في ظل تعاون مستمر مع منظمة منتجي البترول الأفارقة Appo.

ويقول مصدر مطلع بقطاع البترول، إن توفير التمويل للدول الإفريقية، من أهم العوامل الرئيسية، استغلال تلك الدول مواردها من الغاز الطبيعى والبترول كجزء من التحول العادل لتتمكن من مواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل الفرص المتاحة للقارة الإفريقية في مجالات الطاقة رغماً عن التحديات.

مصدر: دورات تدريبية للأفارقة بالتعاون مع منظمة منتجي البترول الأفارقة Appo

وتابع المصدر أن مصر من المؤسسين للمنظمة عندما تم إنشاؤها في 27 يناير 1987 في لاجوس، نيجيريا، بالإضافة إلى أن وزارة البترول المصرية تقدم عدد كبير من الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة لتبادل المعرفة والمهارات بين الدول الأفريقية المنتجة للبترول.

كان قد قال المهندس طارق الملا خلال لقاء سابق مع امين عام المنظمة الإفريقية، أن مصر وضعت على رأس أولوياتها حق افريقيا في استغلال مواردها الطبيعية والتحول الطاقي العادل تدريجياً فى القارة، مؤكداً على وجود توافق وتنسيق بين الدول الأفريقية والمبادرات فى المؤتمر التي تعكس أهمية التحول العادل باستخدام الموارد المتاحة.

وتعد مصر عضو مؤسس في المنظمة الأفريقية منذ إنشائها في عام 1987، ولها دور مهم في الحفاظ على استمرار مسيرة المنظمة وفي دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وهو ما يعد من أهم دعائم العمل الأفريقي المشترك.