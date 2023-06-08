القباج تشهد احتفالية الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد "جمعية التقدم ADVANCE" باليوبيل الفضي لإنشائها، حيث تأسست عام 1998 علي أيدي مجموعة من أولياء الأمور لأطفال ذوي التوحد وإعاقات ذهنية، في حضور مها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، وأعضاء مجلس إدارة جمعية التقدم ADVANCE، وأعضاء الشبكة المصرية للتوحد، وأولياء أمور الأطفال والشباب ذوي التوحد.

كما شهدت القباج تدشين الجمعية منصة "اتقدم"، وهي أول منصة إلكترونية تعليمية لدعم الأشخاص ذوي التوحد، حيث تقدم المناهج التأهيلية، والتدريبات المتخصصة، والمواد التوعوية، والتقدم التكنولوجي، لتكون أول منصة تعليمية إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة باللغة العربية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة التي أسسها أولياء أمور برؤية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل في مجتمع يتفهم إعاقتهم ويتقبلهم ويدمجهم في جميع مناحي الحياة، مضيفة أن الجمعية أخذت على عاتقها مهمة مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم مجموعة واسعة النطاق من الخدمات للأطفال والشباب من ذوي التوحد والإعاقات النمائية الأخرى، حتى يستطيعوا الوصول لأقصى طاقاتهم، والدمج في المجتمع.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جار توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية بهدف إعداد برنامج تأهيلي موحد ومعتمد لمهارات التعلم الأساسية للأطفال ذوي التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين بمراكز وزارة التضامن الاجتماعي والذين يتلقون خدمات تأهيلية وتدريبية بالهيئات التأهيلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وإتاحته إلكترونياً من خلال بوابة المشروع على منصة اتقدم، وإعداد دليل استرشادي للإخصائيين لتدريب وتأهيل الطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية وإتاحته إلكترونياً من خلال بوابة المشروع على منصة «اتقدم»، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي للإخصائيين لإدارة سلوك الطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية وإتاحته إلكترونياً من خلال بوابة المشروع على منصة اتقدم، وإعداد دليل استرشادي للإخصائيين لإرشاد أولياء أمور الطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية وإتاحته إلكترونياً من خلال بوابة المشروع على منصة اتقدم، وكذلك إعداد أدوات واستمارات التقييم والتسجيل والمتابعة للطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية وإتاحتهم إلكترونياً من خلال بوابة المشروع على منصة اتقدم.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن جمعية التقدم قدمت خدمات وإنجازات بارزة في رعاية الأشخاص ذوي التوحد والإعاقات المماثلة، وحققت فيه شراكة مميزة مع الجمعيات العاملة بالمجال على مستوى الجمهورية وأوصلت بأمانة تدريبات ومناهج رفعت من مستوى الوعي ومستوى الخدمة للأشخاص ذوي التوحد وذويهم؛ وذلك من خلال الشبكة المصرية للتوحد التي تشمل حالياً أكثر من 65 جمعية ومؤسسة في 24 محافظة من محافظات مصر، وتنظيمهم السنوي حملة التوعية بالتوحد في مصر، مشددة على إن إطلاق جمعية التقدم منصة "اتقدم" الآن تعتبر تتويجا لجهودها، لتصل إنجازاتهم لعدد أكبر من أولياء الأمور ومقدمي الخدمة، ونأمل في المزيد منها كجمعية رائدة في مجال التوحد على مستوى الجمهورية.

