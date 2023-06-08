الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنظيم ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وأمسيات ضمن “حياة كريمة” فى البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تحت رعاية مبادرة حياة كريمة وبالتعاون مع مصر الخير، تم إطلاق قوافل طبية وقوافل توعية نفسية، وتنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكى للأطفال وإصدار بطاقة الرقم القومي وامتحانات فورية لمحو الأمية، وأمسيات المرأة المصرية فضلا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكباروأيضًا قوافل طبية مجانية وبيطرية وخدمات لعلاج الأسنان بالمجان للمواطنين داخل قرية الأحمدية بمحافظة البحيرة وفك كرب الغارمات. 

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وقال أحمد خير الله أحد أهالي دمنهور: "حياة كريمة وفرت خدمات كثيرة لأهالي القرى الأكثر احتياجًا واستفاد الشباب من الحرف اليدوية والغارمات من سد الديون وشكرا لكل من سعي إلى مساعدة أهالينا في الريف المصري".

وأضافت بسنت عيد: "حياة كريمة ساعدت عدد كبير من الفتيات على الورش الحرفية واستفاد منها السيدات من أجل كسب المال وعمل مشاريع خاصة بهم ومساعدتهم في حياتهم اليومية وسد الديون المتراكمة".

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وأكد عبدالله السيد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدت عدد كبير من أهالي البحيرة في القوافل الطبية المجانية التي شملت العلاج والكشف والعمليات الجراحية وعيادات الأسنان التي تساعدنا في الكشف والتحاليل والأشعة وأيضًا القوافل البيطرية المجانية التي تساعد على الاطمئنان على المواشي وحياة المزارعين في القرى".

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واستقبلت مبادرة حياة كريمة حالات الغارمين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير من أجل الإفراج عن الحالات المستحقة ومساعدتهم في إدخال الفرحة لكل بيت غابت عنه الفرحة بسبب الديون، وشملت أيضا المبادرة تنمية قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

الحرف اليدوية الرئاسية حياة كريمة الريف الحياة أنت الحياة

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