وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني Africa Health Excon 2023، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية وتشريف فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 6 وحتى 9 يونيو الجاري بمركز المنارة الدولي للمؤاتمرات بالقاهرة، وبمشاركة متميزة من العديد من الدول الأفريقية والمصرية المهتمة بالمجال الطبى والعلمى.



وأوضحت إيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الهيئة تشارك في هذا المعرض بجناح مزود بالمواد الدعائية وشاشة لعرض الأفلام الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، مشيرة إلى أن الهيئة تحرص على الاستفادة من الفعاليات والأحداث التي تقام بمصر لتعريف المشاركين بها بالإمكانيات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

يشار إلى أن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر والمعرض الطبىي الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،شهد عقد عدد من الجلسات الهامة بمشاركة مجموعة كبيرة من القادة وخبراء المجال.

حيث شهدت الفعاليات عقد جلسة عن زراعة الأعضاء تحت عنوان «زراعة الرئة في مستشفيات جامعة عين شمس: تطبيق حقيقي للعمل الجماعي الجيد»، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وهم الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق و رئيس جامعة عين شمس السابق ومستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية، و الدكتور عادل الأنصاري رئيس وحدة التخدير والرعاية المركزة بوحدة زراعة الرئة في كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور ياسر مصطفي أستاذ ورئيس قسم أمراض الصدر والحساسية بجامعة عين شمس، والدكتورة هناء الجندي أستاذ التخدير والرعاية المركزة بجامعة عين شمس.

وتضمنت الجلسة إلقاء 3 محاضرات حول دور أخصائي أمراض الصدر في زراعة الرئة، والتخدير لمتلقي زراعة الرئة ما هو الاختلاف؟، بالإضافة إلى ما بعد عملية الزراعة للرئة والرعاية الصحية المركزة للمريض.

كما شهدت فعاليات اليوم عقد جلسة عن الصحة العامة تحت عنوان «بناء أنظمة مستدامة للدم في إفريقيا»، والتي شارك فيها الدكتورة دانييلا مونيني رئيسة الشؤون الخارجية بأفريقيا للأعمال الصحية (AHB)، الدكتور مورغان شيتي رئيس اتحاد الرعاية الصحية في جنوب أفريقيا، الاستاذة الدكتورة دعاء الدمرداش، أستاذ مشارك في الطب الباطني والهماتولوجيا السريرية كلية الطب جامعة القاهرة، جوناثان كايتل مدير الاستراتيجية والتحول، دياجنوستيكس أفريقيا روش، الدكتورة إريكا مونفارديني مديرة البيانات والشراكات بشركة بي-ميديكال سيستمز.