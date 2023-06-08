لم يحدث فى آخر 3 مواسم.. حدث فارق بالدوريين الإسبانى والإيطالى

لم يحدث في المواسم الثلاثة الأخيرة في الدوريات الخمسة الكبرى أن نجح في التتويج باللقب 3 أندية مختلفة إلّا في الدوريين الإسباني والإيطالي، بينما الدوريات الأخرى؛ الإنجليزي والألماني والفرنسي، فلم تشهد بطلاً جديدًا.

الدوري الإسبانى

برشلونة

تمكن نادي برشلونة من استعادة اللقب بعد غياب 3 مواسم، بعد أن جمع 88 نقطة من 28 انتصارا، و4 تعادلات، و6 هزائم.

وبذلك اللقب حصل برشلونة على لقبه الـ27 في تاريخه، وهو ثاني أكثر الأندية فوزا باللقب.

ريال مدريد

وفي موسم 2021/ 2022 استطاع نادي ريال مدريد أن يحرز اللقب بعد أن حصد 86 نقطة من 26 انتصارا، و8 تعادلات، و4 هزائم بعد أن فقده موسما واحدا فقط.

وهو أكثر الأندية تتويجا باللقب بـ35 لقبا في مسيرته.

أتلتيكو مدريد

وفي موسم 2020/ 2021 نجح نادي أتلتيكو مدريد في الحصول على لقب لم يتمكن من الفوز به منذ موسم 2013/ 2014 بجمعه 86 نقطة من 26 انتصارا، و8 تعادلات، و4 هزائم.

وأحرز اللقب للمرة الـ11 في مسيرته، وهو ثالث أكثر الأندية تتويجا باللقب.

الدوري الإيطالى

نابولى

حقق نادي نابولي ما لم يستطع أن يحققه منذ موسم 1989/ 1990، وهو حصوله على لقب الكالتشيو بحصد 90 نقطة من 28 انتصارا، و6 تعادلات، و4 هزائم.

وهو اللقب الثالث فقط في تاريخه ليعادل به ألقاب إيه إس روما، وهما الثامن من حيث أكثر الأندية فوزا باللقب.

ميلان

وفي موسم 2021/ 2022 تمكن نادي إيه سي ميلان من التتويج باللقب بعد أن جمع 86 نقطة من 26 انتصارا، و8 تعادلات، و4 هزائم، ليستعيده بعد أن غاب عنه 10 مواسم.

إنتر وإنهاء هيمنة يوفنتوس

وفي موسم 2020/ 2021 استطاع نادي إنتر ميلان أن يحصل على اللقب بعد أن حصد 91 نقطة من 28 انتصارا، و7 تعادلات، و3 هزائم، بعد أن فقده أيضا 10 مواسم منتزعا اللقب من نادي يوفنتوس الذي هيمن عليه 9 مواسم متتالية.

وسواء كان إنتر أو ميلان، فكل منهما فاز باللقب للمرة الـ19 في مسيرتهما، وهما الثاني من حيث أكثر الأندية إحرازا للقب.

الدوري الإنجليزى

نجح مانشستر سيتي في الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي بجمعه 89 نقطة من 28 انتصارا، و5 تعادلات، ومثلها هزائم.

وبهذا اللقب تساوى مع نادي إيفرتون بـ9 ألقاب في تاريخهما، وهما الثالث من حيث أكثر الأندية حصولا على اللقب.

في حين في موسم 2021/ 2022 تمكن من التتويج باللقب بحصده 93 نقطة من 29 انتصارا، و6 تعادلات، و3 هزائم.

وفي موسم 2020 / 2021 استطاع أن يحصل على اللقب بعد أن جمع 86 نقطة من 27 انتصارا، و5 تعادلات، و6 هزائم.

الدوري الألماني

لم يسيطر نادي بايرن ميونخ فقط عليه في المواسم الثلاثة الأخيرة لكنه يهيمن عليه هيمنة كاملة في الـ11 موسما الأخيرة.

لم يتمكن البايرن من التتويج باللقب بسهولة، بل واجه منافسة شديدة لأقصى درجة من نادي بروسيا دورتموند استمرت حتى الأسبوع الأخير، وفي الأخير استطاع أن يحسم اللقب بتفوقه بفارق الأهداف الإجمالي فقط إذ تساوى الناديان بـ71 نقطة حصدها البايرن من 21 انتصارا، و8 تعادلات، و5 هزائم.

حقق لقبه الـ33 في مسيرته ليتربع على قمة الحاصلين على اللقب.

الدوري الفرنسي

نجح باريس سان جيرمان في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي بعد أن جمع 85 نقطة من 27 انتصارا، و 4 تعادلات، و7 هزائم.

وبهذا اللقب بات الأكثر حصولا على اللقب بـ11 لقبا في تاريخه بعد أن فض الشراكة مع نادي سانت إتيان.

وفي الموسم 2021 / 2022 تمكن من الحصول على اللقب بعد أن حصد 86 نقطة من 26 انتصارا، و8 تعادلات، و4 هزائم.

ليل وكسر سيطرة باريس سان جيرمان

لكن في موسم 2020 / 2021 كسر نادي ليل سيطرة باريس سان جيرمان على اللقب في 3 مواسم متتالية باستطاعته الفوز باللقب بحصده 83 نقطة من 24 انتصارا، و11 تعادلا، و3 هزائم.

وبهذا اللقب تساوى ليل مع نادي نيس بـ4 ألقاب، وهما السابع من حيث أكثر الأندية إحرازا للقب.

إذن تمكنت 3 أندية من الحفاظ على لقبها، وهي مان سيتي في البريميرليج والبايرن في البوندسليجا، وباريس سان جيرمان في الليج 1 في حين شهد الليجا، والكالتشيو بطلا جديدا، وهما برشلونة، ونابولي.