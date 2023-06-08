الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعاون بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

غرفة صناعة تكنولوجيا
غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT

وقعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT أمس الأول اتفاق تعاون مع مشروع شراكات الاعمال والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Job Partnerships Of SMEs Promotion(JP-SME)  والممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

يأتي هذا الاتفاق في إطار مجهودات الغرفة للتعاون مع الجهات التنموية الشريكة بهدف تنمية وتطوير أعضاء الغرفة من شركات قطاع تكنولوجيا الاتصالات ورفع كفاءة الشركات والعاملين بها. حيث تهدف هذه الشراكة إلى دعم وتطوير عدد 10 شركات من أعضاء الغرفة في محافظة الإسكندرية تم اختيارها وفقاً لمعايير محددة من قبل المشروع كمرحلة أولي، وذلك من خلال إعداد برنامج تدريبي خاص لرفع كفاءة الشركات بالإضافة إلى نقل المعرفة فيما يخص أحدث التقنيات التكنولوجية الألمانية واتاحة الفرص للشركات للمشاركة في المعارض الدولية.                                                                    

يقوم بتنفيذ المشروع من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الشركة الاستشارية Integration، حيث تقوم بتيسير الخبراء والاستشاريين القائمين على إعداد البرنامج التدريبي للشركات وتوفير الدعم الفني اللازم لهم بالتعاون مع الغرفة.

وحضر التوقيع نيابة عن المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد السبكي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الأعمال دولياً، كما حضر عن الغرفة هبه جامع المدير العام وفريق عمل الغرفة، إلى جانب ممثلي الشركات المختارة الأعضاء في الغرفة.

استشاري الاتصالات الاستشاريين الألمانية للتعاون الدولي الاستشارية

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