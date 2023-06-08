أستاذ قانون: النيابة العامة شهدت طفرة كبيرة عبر برنامج العدالة الرقمية

قال الدكتور محمد مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن النيابة العامة شهدت طفرة عظيمة بعد ثورة 30 يونيو من خلال برنامج العدالة الرقمية، حيث أمكن للمواطنين الحصول على شهادة البيانات والمخالفات في مكانه دون الحاجة إلى الذهاب لمقار المصالح.

وأضاف السعداوي خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مجال تطوير العدالة الرقمية في مصر وإدخال التكنولوجيا في مجال العدالة بمصر لم نصل فيه إلى المرحلة الأخيرة، لكننا نسير بخطى جدية نحو تطوير مرفق العدالة وآخر المحاولات كان القرار الصادر من النائب العام المصري بإلغاء الجداول الرقمية.

وتابع أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا: "تمت إعادة العمل في مجمع جنوب سيناء منذ أيام قليلة، وبالتالي فإن هناك استقرارًا"، مشددًا على أهمية أن نفرق بين التسرع في التقاضي وسرعة التقاضي، فالثانية مطلوبة ولا نقرب من الأولى، فالعدالة الناجزة هي المطلوبة.

كما أشار إلى أن العبء الذي تحمله مصر نحو تحقيق هذه العدالة تنوء به الجبال الرواسخ، لأن هناك عددًا كبيرًا من القضايا معروض عليهم وفي الوقت نفسه يتم إنجازها بأحكام عادلة.