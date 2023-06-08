مواطنون عن لحوم وزارة الزراعة: "أضمن من محال الجزارة وسعرها مناسب"

أقبل عدد كبير من المواطنين على منافذ وزارة الزراعة، لشراء اللحوم الحمراء، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ووصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء لـ220 جنيها، الأمر الذي أدى إلى إقبال كبير من المواطنين للشراء هربا من أسعار اللحوم المبالغ فيها بمحال الجزارة، والتي وصلت في بعض الأماكن لأكثر من 400 جنيه.

في هذا الإطار، رصدت "الدستور" توافد أعداد كبيرة من المواطنين على منفذ وزارة الزراعة للحوم في محافظة الجيزة، وسط ترحابهم وإشادتهم باللحوم الحمراء في هذه المنافذ.

وقالت نعمة أحمد، القاطنة في شارع العريش، في حي الهرم، لـ"الدستور" إن اللحوم الحمراء المعروضة في منافذ وزارة الزراعة تعد من أطيب اللحوم الموجودة في السوق، وأكدت أنها تشتري منها بشكل دوري، مضيفة: "اللحمة بتاعة وزارة الزراعة مضمونة وسعرها مناسب لشريحة كبيرة من الأهالي".

وقالت أسماء محمود، القاطنة في منطقة الطالبية، في حي الهرم، التابع لمحافظة الجيزة، لـ "الدستور" إنها تشتري اللحوم الحمراء من منافذ وزارة الزراعة لأنها عادت إليها، وأكدت أن الأسعار مناسبة لجميع المواطنين في الوقت الذي أصبحت فيه اللحوم في المحال التجارية ومحال الجزارة غالية جدًا. وأشارت إلى أن أغلب المواطنين يلجأون إلى اللحوم الحمراء في منافذ وزارة الزراعة لأنها عالية الجودة، قائلة: "طعمها حلو جدًا، والشوربة بتاعتها جميلة، وبتستوي بسرعة جدًا".

وأضافت مروة محمد، القاطنة في منطقة الطوابق، التابعة لحي فيصل، في محافظة الجيزة، لـ" الدستور" أن أسعار اللحوم الحمراء عالية جدًا في محال الجزارة، والمحال التجارية، ولذلك فر منها المواطنين، وعاد إلى المنافذ الحكومية كمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ وزارة الداخلية التابعة لمبادرة كلما واحد، ومنافذ القوات المسلحة، ومنافذ وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن اللحوم التي تباع في منافذ الدولة جودتها عالية وأسعارها مناسبة.

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منافذ وزارة الزراعة

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