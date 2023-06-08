دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمى للأرشيف

تنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع المؤسسة العربية لإدارة المعرفة، برئاسة الدكتور خالد الحلبي، ندوة بعنوان "الأرشيف عبق الماضي.. قوة الحاضر وإرث المستقبل".

تقام الندوة في تمام العاشرة من صباح الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري في قاعة الندوات بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

يتحدث في الندوة كل من: حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة سلوى علي ميلاد، أستاذ متفرغ علم الوثائق بقسم المكتبات والوثائق بآداب القاهرة، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، والدكتور إسلام جمال صابر، مدرس بقسم علوم المعلومات بآداب بني سويف.

تدير الندوة الدكتورة وفاء صادق أمين عام المؤسسة العربية لإدارة المعرفة.