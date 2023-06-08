السفير أحمد حجاج يستعرض أهمية زيارة الرئيس السيسى إلى أنجولا وموزمبيق

أوضح السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى أنجولا وموزمبيق، قائلًا: "إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنجولا تعتبر أول زيارة لرئيس مصري إلى أنجولا وكذلك أول زيارة لرئيس مصري إلى موزمبيق وكذلك إلى زامبيا، فيما عدا حضور الرئيس جمال عبد الناصر للقمة الأفريقية بعد إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في لوساكا في الستينات".

وأضاف السفير أحمد حجاج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه منذ ستين عاما لم يزر أي رئيس مصري هذه الدول الثلاث، لافتًا إلى أن هذا له مغزى كبير، على الرغم من أن رؤساء هذه الدول زاروا مصر.

وأوضح أن لواندا تتذكر أن قبل الاستقلال، بأن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بها، حيث أقامت حركة تحرير أنجولا مكتبًا لها في القاهرة، وكانت مصر تستخدم هذا المكتب لإرساء مساعدات اقتصادية وعسكرية لحركة تحرير أنجولا، وبالتالي فإن هذا الموقف تذكره السلطات الأنجولية بكل تقدير، لافتًا إلى أن الرئيس الأنجولي عبر عن ذلك من خلال ترحيبه بالرئيس السيسي، بقوله: "أهلا وسهلًا بأول رئيس مصري يقوم بزيارة بلدنا".



