الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع 24 شخصا بينهم نساء وأطفال فى انزلاق حافلة إلى وادٍ بأفغانستان

حادث
حادث

لقي 24 شخصا مصرعهم، بينهم 12 امرأة وثمانية أطفال بعد سقوط حافلة في واد بولاية ساري بول بشمال أفغانستان، حيث أدى إهمال السائق إلى انحراف السيارة عن الطريق وسقوطها في أحد الوديان.

ونقلت وكالة رويترز ذلك عن المتحدث باسم الشرطة المحلية دن محمد نزاري في محافظة ساري بول.

من جهتها، ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز"، أن عدد  وفيات الأطفال بلغ 9، ونقلت عن مسؤول الشرطة المحلية أن الحادث وقع في منطقة جبلية بها طرق نصف معبّدة في الإقليم المذكور بينما كان الركاب عائدين من حفل زفاف، وكانوا مسافرين من منطقة "سيّد" إلى أخرى.

وألقت الشرطة المحلية باللائمة على سائق الحافلة الصغيرة في الحادث، وقالت إن "السيارة سقطت في حفرة عميقة بسبب إهماله، في حين لم يذكر نزاري ما إذا كان هناك ناجون في الحادث".

أفغانستان انزلاق حافلة ولاية ساري بول مصرع 24 شخصا مقاطعة باميان حادث مماثل

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