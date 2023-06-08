الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة الموريتانية: زيارة "الغزوانى" للقاهرة تاريخية

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

وصفت الحكومة الموريتانية، الزيارة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى مصر بالتاريخية والناجحة.


وقال الناني ولد اشروقة الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتاني - خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في نواكشوط - إن هذه الزيارة التي جاءت تلبية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كللت بالنجاح، وتطرقت للعديد من القضايا كالعمل العربي المشترك، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظى بها الرئيس الغزواني؛ حيث برهنت على قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين وقائديهما.


وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد قام - خلال الفترة ما بين 4 حتى 6 يونيو الجاري - بزيارة دولة لمصر، أجرى خلالها مباحثات مثمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نالت اهتماما إعلاميا غير مسبوق.

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