حلمى النمنم: تهريب محمد مرسى من القصر الجمهورى فى أحداث الاتحادية كان بروفة السقوط

قال الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة دار الهلال عند وصول الإخوان للحكم في 2013.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد أداء محمد مرسي اليمين تم التواصل معه وقيل له إن مرسي يريد الجلوس معه هو وحمدي رزق وإيمان الحفناوي.

وتابع: "إيمان كلمتني وقتها، وسألت عن الملابس التي يجب أن ترتديها، فقلت لها، روحي زي مانتي لأنه تم اختيارك كرئيس تحرير مجلة حواء وإنتي بهذه الصفة ستجلسين مع محمد مرسي".

ولفت إلى أنه إيمان الحفناوي سألت محمد مرسي، وقالت له "المرأة تريد منك كلمة تطمئنها فلم يجبها، ثم قالت الأقباط قلقون ويريدون كلمة تطمئنهم فلم يجب، ثم قالت المثقفون قلقون منك ومن الجماعة نريد كلمة طمأنة فلم يجب، وفي النهاية قال مرسي ما أنا كمان قلقان مين هيطمني؟".

وأشار إلى أنه في نهاية المقابلة مع محمد مرسي تقابل مع قطب العربي وصلاح عبدالمقصود وقال لهما "هذا الرجل لن يكمل سنة في الحكم"، لأنه حينما تكون رئيسًا للجمهورية ولا تملك كلمة للمرأة والأقباط والقوى الوطنية فأنت لا تصلح، لأن الكلمة ليست بيدك.

وأكد أنه رأى بروفة سقوط محمد مرسي عندما هرب من القصر من البوابة الخلفية في أحداث الاتحادية يوم 4 ديسمبر 2012.

وأردف: "لما الحرس الجمهوري هرب الرئيس من القصر من بوابة خلفية والقصر بقى فاضي، لو أن المتظاهرين جاءوا القصر كان الموضوع انتهى، لكن أعتقد المؤسسات كانت ترى أن هناك فرصة".

وأشار إلى أن القوى الوطنية من المؤسف أن مشروعها دائمًا في النقد وليس في طرح البديل.