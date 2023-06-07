الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلمى النمنم لـ"الشاهد": الإخوان عجزوا عن الرد على أفكار فرج فودة فقتلوه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وحلمي النمنم

كشف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، كواليس مناظرة فرج فودة ومأمون الهضيبي في معرض الكتاب.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إنه كان حاضرًا يوم المناظرة الشهيرة في معرض الكتاب، وكان موجودا بصفة متابع، وليس كصحفي مكلف بتغطية المناظرة، موضحًا أن المناظرة حدث فيها مجموعة غرائب، الأولى أن 2 من قيادات الحزب الوطني كانا حاضرين المناظرة وكانا في الصفوف الأولى.

وأضاف أن أطراف المناظرة كانوا مأمون الهضيبي والشيخ محمد الغزالي ومحمد عمارة، والطرف الثاني كان فرج فودة والدكتور محمد خلف الله وكان يتحدث كأكاديمي، موضحًا أن فرج فودة "مسح بهم الأرض".

ولفت إلى أنه رأى الدم في عيون الإخوان خلال المناظرة، منوها بأن الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد بحث عنه في وقتها، وطلب منه كتابة المناظرة، لافتا إلى أنه في نهاية الموضوع الذي كتبه طرح سؤالا بعنوان "هل تكون هذه المناظرة نهاية حياة فرج فودة؟".

وأكد حلمي النمنم أن فرج فودة سحقهم وبدأ يتحدث بفهم عن الدين وطرح عليهم تساؤلات لم يستطيعوا الإجابة عليها، معلقاً: "لم يستطيعوا الرد عليه فقتلوه".

ونوه بأنه كان يكتب في ملف التحقيقات وقتها، واتصل بأحد الخبراء وسأله عن تقييمه لاغتيال فرج فودة، فرد عليه وقتها: "الناس دي تخرس خالص، ودي البداية"، منوهًا بأنه اكتشف أنه خلية نائمة وتابع للجماعة.

وأردف: "مناظرة فرج فودة يوم المناظرة أنا طول عمري ضد الإخوان وأفكارهم، لكن كنت أعتبر القضية هامشية، ولكن بعد المناظرة قلت إن الإخوان ليسوا قضية هامشية، وكنت أرى أن نظام الإخوان يوائم مع الجماعة، وكنت شايف في هذا البلد ممكن نتفاوض على حاجات كتير لكن مينفعش التفاوض مع الجماعة.

برنامج الشاهد حلمي النمنم فرج فودة الإخوان محمد الباز

الأكثر قراءة

التحقيق مع طالب أدى امتحان الإحصاء بدلاً من صديقه فى الجيزة

والدة ضحية مشاجرة الأصدقاء بالمرج: "اطمّن عليا قبل ما يموت"

محافظ المنيا يؤكد ضرورة تضافر الجهود للتصدى للتعديات

إيقاف لاعب المصرى وتغريمه 100 ألف جنيه

الثانى مكرر على "إعدادية الغربية": "بشجع الأهلى وصلاة الفجر مفتاح تفوقى"

نقابة القراء تكشف آخر تطورات التحقيق مع الشيخ ممدوح عامر (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس