ناقد رياضى يكشف تفاصيل تصريح "فيتوريا" بشأن تعنت "الكاف" فى مساعدة المنتخب المصرى

كشف أحمد درويش، الناقد الرياضي، تفاصيل تصريح المدرب روي فيتوريا بشأن تعنت "الكاف" في مساعدة المنتخب المصري، قائلًا: "إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان متعنتا مع منتخب مصر في تغيير موعد لقاء المنتخب المصري مع منتخب غينيا".

وأضاف أحمد درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية dmc، أن الاتحاد المصري طالب بتغيير موعد المباراة بسبب مباراة النادي الأهلي أمام نادي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي ستقام يوم 11.

وأشار إلى أن هناك تعنتا مع المنتخب لأن المنتخب الغيني أرسل مبكرا للاتحاد الأفريقي وصمم على لعب اللقاء يوم 14 لأن لديه ارتباطات أخرى ومباراة ودية مع المنتخب البرازيلي يوم 17 ويتم التسهيل لمنتخب غينيا لعدم إفساد لقائه الودي مع البرازيل.

وأكد أن المدير الفني للمنتخب المصري "روي فيتوريا" له كل الحق في صب غضبه علي الاتحاد الأفريقي خلال المؤتمر الصحفي لما وجده من تعنت من الاتحاد ولكنه تعامل بشكل ذكي وضم 28 لاعبا للمباراة بدلًا من 24 لاعبا.