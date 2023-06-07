وفود منحة ناصر للقيادة الدولية يزورون مقر الشيوخ والنواب

نظّمت وزارة الشباب والرياضة، الأربعاء، زيارة لمقر مجلسي الشيوخ والنواب للوفود المشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية (الدفعة الرابعة) والمقامة تحت شعار” شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب – جنوب”.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية من 55 دولة من قارات فريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، لاسيما دول عدم الانحياز والدول الصديقة، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورعاية صحفية من الهيئة الوطنية للصحافة.

بدأت الجلسة بتقديم نموذج تعريفي للمشاركين حول مجلس الشيوخ الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان المصري، وكذلك فيديو توضيحي لتاريخ المجلس الذي يمتد لقرابة المائتين عام، بالإضافة إلى توضيح المحطات التاريخية الهامة في حياة مجلس الشيوخ المصري، ولمحات سريعة عن مكونات واختصاصات وأجهزة المجلس.

قدم وزير الشباب الشكر للقيادة السياسية على رعايته الدائمة لمنحة الزعيم عبد الناصر، وكذلك الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلس؛ لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وإتاحة الفرصة لوفود منحة ناصر للقيادة الدولية تحت رعاية الرئيس السيسي، وزيارة غرفتي الشيوخ والنواب.

وأكد د.أشرف صبحي أن منحة ناصر للقيادة الدولية تهدف إلي تمكين الشباب، واعطاء الفرصة للفاعلين من دول العالم المختلفة للإندماج مع بعضهم البعض وعقد الشراكات في مختلف المجالات، وليس فقط على المستوى القاري بل العالمي وبين دول الجنوب جنوب، وتعزيز الاعتماد على الذات لدى البلدان النامية من خلال تبادل الخبرات وتعزيز قدرتها الإبداعية لإيجاد حلول لمشاكلها التنموية بما يتماشى مع تطلعاتها وقيمها واحتياجاتها الخاصة.

أشار الوزير إلي برلمانى الطلائع والشباب، وإعتبارهما أهم المشروعات التى تهتم بهما الوزارة، مشيدًا بتقديمهم أداء وعرض مميز يعكس الرؤية التى ترغبها القيادة السياسية والدولة المصرية فى الشباب المصرى، وضرورة التثقيف والتوعية فى بناء الأجيال المتتالية فى ظل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ومواجهة التحديات المختلفة، لافتًا إلي أن رؤية الوزارة تنعكس فى برلمانى الطلائع والشباب من خلال تعليم وتوعية الأعضاء وتدريبهم ليتزودوا بمهارات القدرة على دراسة الملفات والتعرف على التحديات والمشكلات وكيفية التعامل معها.

ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلي أن الحكومات والمجتمعات تهتم بشكل واضح بقضية تمكين الشباب في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتنموية بفضل المنتديات الشبابية التي نظمتها الدولة المصرية، منوهًا أن الشباب المصرى لديه ثقة غير محدودة في قيادته السياسية ويستلهمون من شخص الرئيس المثل والقدوة الحسنة وقيم العمل والولاء والانتماء لوطنهم خاصة بعدما شاهدوا وطنهم في مكانة دولية رفيعة غير مسبوقة وبما لمسوه في الداخل من طفرة واسعة وتنمية مستدامة ونهضة شاملة وجمهورية جديدة هم أكثر فئات المجتمع استفادة منها.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ بالوفد الذي ضم أكثر من ١٥٠ من القيادات الشبابية لـ٦٠ دولة من كل قارات العالم، معربًا في كلمته عن سعادته بهذه الزيارة التي تبرز قيمة الشباب كأفراد فاعله في مجتمعاتها وتعزز دورهم في بناء المجتمعات، مؤكدًا أن منحة ناصر للقيادة الدولية تأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية الرائدة فى تعزيز دور الشباب محلياً وأفريقياً من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، إضافة إلى تأهيلهم لشغل المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، وهذا ما أقره وأعلنه الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم فى جميع نسخه.

ولفت إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية تمثل أيضًا إحدى آليات تنفيذ كل من: (رؤية مصر 2030 – المبادئ العشرة لمنظمة تضامن شعوب أفريقيا وآسيا – أجندة أفريقيا 2063- أهداف التنمية المستدامة 2030- شراكة الجنوب جنوب- خارطة طريق الاتحاد الأفريقى حول الاستثمار فى الشباب- ميثاق الشباب الأفريقى- مبادئ حركة عدم الانحياز- وثيقة الشباب الأفريقى فى مجالات السلم والأمن).

وأوضح رئيس الشيوخ أن المنحة فى نسختها الرابعة، تهدف إلى تسليط الضوء على دور شباب عدم الانحياز فى تطوير تعاون الجنوب جنوب من خلال الشباب كآلية مؤثرة ومستدامة.. مع التركيز على دور المرأة، وتخليداً لاسم الزعيم جمال عبد الناصر فقد حملت المنحة اسمه باعتباره أحد أهم الزعامات بالنسبة لشعوب الدول النامية (أفريقيا- وآسيا- وأمريكا اللاتينية)، وأحد أهم النماذج الفريدة قياديا.ً

وأكد عبدالرازق دعم مجلس الشيوخ لكل أشكال التعاون والتواصل والشراكة بين شباب دول العالم، لاسيما شباب دول عدم الانحياز، ويؤازرهم فى تبنى قضايا السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية لمجتمعاتهم وقيمها العليا وصون الحقوق والحريات والواجبات.

في نهاية كلمته، دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشباب المشاركين في المنحة إلى تبنى تحقيق أهداف المنحة التي قاموا بإتمام فعالياتها .ليساهموا بحق في بناء مجتمعاتهم باعتبارهم قادة المستقبل في بلادهم. متمنياً لهم التوفيق الدائم.