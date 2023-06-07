الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تردد قناة ماسبيرو زمان على نايل سات لعام 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل” عن تردد قناة ماسبيرو زمان الجديد لعام 2023.

ويرصد "الدستور" تردد ماسبيرو زمان على نايل سات 2023، في السطور التالية.

القمر الصناعي هو نايل سات

تردد قناة ماسبيرو زمان هو: 11843

من خلال اختيار معدل الترميز هو: 27500

من خلال الاستقطاب: افقي H

عن طريق تحديد معامل تصحيح الخطأ: ¾ 

جودة:  hd

خطوات ضبط التردد الخاص بقناة ماسبيرو زمان

يجب أولًا أن يقوم الشخص الذي يريد ضبط التردد الجديد الخاص بقناة ماسبيرو زمان لعام 2023 بالضغط على زر الإعدادات الموجود في جهاز التحكم بـ"الرسيفر".

ويقوم الشخص الذي يريد ضبط التردد الجديد الخاص بقناة ماسبيرو زمان لعام 2023 بالضغط على زر القائمة التي يتم كمن خلالها ظهور عدد من الاختيارات.

ومن ثم يقوم الشخص الذي يريد ضبط التردد الجديد الخاص بقناة ماسبيرو زمان لعام 2023 باختيار التركيب والضغط على القمر الفضائي (نايل سات) 

إضافة التردد وجميع البيانات الخاصة ( معدل الترميز، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، الجودة) 

يقوم الشخص الذي يريد ضبط التردد الجديد الخاص بقناة ماسبيرو زمان لعام  2023 بالضغط على زر البحث.

 

تعرف على تردد قناة دي إم سي دراما على نايل سات 2023

المسلسلات المعروضة علي قناة ماسبيرو زمان بالتردد الجديد لعام 2023

 

يعرض  مسلسل ليالي الحلمية

يعرض   مسلسل المال والبنون

يعرض   مسلسل بوابة الحلواني

يعرض   مسلسل الرجل الثالث

يعرض  مسلسل الأبواب المغلقة

يعرض  مسلسل أبو العلا البشري

يعرض   مسلسل الليل واخره.

ماسبيرو ماسبيرو زمان تردد ماسبيرو زمان قناة ماسبيرو زمان نايل سات

الأكثر قراءة

التحقيق مع طالب أدى امتحان الإحصاء بدلاً من صديقه فى الجيزة

والدة ضحية مشاجرة الأصدقاء بالمرج: "اطمّن عليا قبل ما يموت"

محافظ المنيا يؤكد ضرورة تضافر الجهود للتصدى للتعديات

رئيس مياه الفيوم يتابع مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

إيقاف لاعب المصرى وتغريمه 100 ألف جنيه

الثانى مكرر على "إعدادية الغربية": "بشجع الأهلى وصلاة الفجر مفتاح تفوقى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس