تعرف على تردد قناة ماسبيرو زمان على نايل سات لعام 2023

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل” عن تردد قناة ماسبيرو زمان الجديد لعام 2023.

ويرصد "الدستور" تردد ماسبيرو زمان على نايل سات 2023، في السطور التالية.

القمر الصناعي هو نايل سات

تردد قناة ماسبيرو زمان هو: 11843

من خلال اختيار معدل الترميز هو: 27500

من خلال الاستقطاب: افقي H

عن طريق تحديد معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة: hd

خطوات ضبط التردد الخاص بقناة ماسبيرو زمان

يجب أولًا أن يقوم الشخص الذي يريد ضبط التردد الجديد الخاص بقناة ماسبيرو زمان لعام 2023 بالضغط على زر الإعدادات الموجود في جهاز التحكم بـ"الرسيفر".

ويقوم الشخص الذي يريد ضبط التردد الجديد الخاص بقناة ماسبيرو زمان لعام 2023 بالضغط على زر القائمة التي يتم كمن خلالها ظهور عدد من الاختيارات.

ومن ثم يقوم الشخص الذي يريد ضبط التردد الجديد الخاص بقناة ماسبيرو زمان لعام 2023 باختيار التركيب والضغط على القمر الفضائي (نايل سات)

إضافة التردد وجميع البيانات الخاصة ( معدل الترميز، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، الجودة)

يقوم الشخص الذي يريد ضبط التردد الجديد الخاص بقناة ماسبيرو زمان لعام 2023 بالضغط على زر البحث.

المسلسلات المعروضة علي قناة ماسبيرو زمان بالتردد الجديد لعام 2023

يعرض مسلسل ليالي الحلمية

يعرض مسلسل المال والبنون

يعرض مسلسل بوابة الحلواني

يعرض مسلسل الرجل الثالث

يعرض مسلسل الأبواب المغلقة

يعرض مسلسل أبو العلا البشري

يعرض مسلسل الليل واخره.