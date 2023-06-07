الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تردد قناة دي إم سي دراما على نايل سات 2023

dmc
dmc

يبحث الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن التردد الجديد لقناة دي إم سي لعام 2023، خاصًة أن هذه القناة هي الأهم ضمن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لما تقدمه من برامج ومسلسلات وأفلام، بالإضافة إلى الكثير من العروض الحصرية.

ويرصد "الدستور" تردد قناة دي ام سي دراما dmc الجديد 2023 على قمر النايل سات، بالإضافة إلى كيفية ضبط تردد قناة dmc دراما الجديد لعام 2023، في سياق السطور التالية.

تردد قناة دي ام سي دراما dmc الجديد 2023

تردد دي ام سي دراما dmcالجديد: 11449.

الاستقطاب دي ام سي دراما dmcالجديد: افقي.

معامل تصحيح الخطأ دي ام سي دراما dmcالجديد: 34.

معدل الترميز دي ام سي دراما dmcالجديد: 27500.

القمر الصناعي دي ام سي دراما dmcالجديد: نايل سات.

الجودة دي ام سي دراما dmcالجديد: HD

التشفير دي ام سي دراما dmcالجديد: قناة مفتوحة.

اسم القناة.على جهاز الاستقبال ” الرسيفر”: dmc drama

 

تردد قناة دى ام سى على النايل سات 2023

القمر الصناعي دي ام سي: نايل سات.

- تردد دي ام سي: 12092.

- معدل الترميز دي ام سي: 27500.

- الاستقطاب دي ام سي: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ دي ام سي: 5/6.

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كيفية ضبط تردد قناة دي إم سي dmc دراما 2023

يذهب الشخص الذي يريد ضبط تردد قناة دي إم سي لعام 2023 إلى قائمة الإعدادات.

ومن ثم يعمل على اختيار قائمة التردد.

ثم أدخل تردد القناة.

ثم تحقق من الاستقطاب ومعدل الرمز وعامل التصحيح الخاص بالقناة.

ثم اضغط على زر البحث.

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