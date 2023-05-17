بعد نجاحه فى رمضان.. "DMC دراما" تعيد عرض "علاقة مشروعة" لياسر جلال

تعرض قناة DMC دراما، مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو الجاري، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.

مسلسل علاقة مشروعة، استحوذ على اهتمام كبير ولاقى نجاحا كبيرا خلال العرض الاول له فى الموسم الدرامي المنقضى، وتصدر التريند منذ انطلاق أولى حلقاته ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وكان يُعرض على شاشات قنوات الحياة وDMC وDMC دراما، بجانب منصة Watch it الرقمية، التى تخطى العمل عليها حاجز الـ 43 مليون مشاهدة خلال الماراثون الرمضانى.

أحداث وتفاصيل مسلسل "علاقة مشروعة"

ينتمى المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ويضم 15 حلقة، وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى اجتماعي حول عدد من القضايا الاجتماعية العامة، منها العنف الزوجى، والخيانة الزوجية، وفكرة الزواج الثانى، وخطورة الادمان، وقضايا الشباب فى مرحلة المراهقة، وذلك من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل أعمال متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يجسده الفنان مراد مكرم، ويعانى من علاقة متوترة بزوجته التى تجسدها النجمة مي عمر، وكيف يتورط عمرو في ذلك.

صناع وأبطال مسلسل "علاقة مشروعة"

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر و داليا مصطفى ومراد مكرم، والفنانة القديرة ميمي جمال، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، و ياسمين رحمي، و ردشان مجدى، وعدد آخر من النجوم و الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.