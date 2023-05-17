الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاحه فى رمضان.. "DMC دراما" تعيد عرض "علاقة مشروعة" لياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

تعرض قناة DMC دراما، مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو الجاري، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.

مسلسل علاقة مشروعة، استحوذ على اهتمام كبير ولاقى نجاحا كبيرا خلال العرض الاول له فى الموسم الدرامي المنقضى، وتصدر التريند منذ انطلاق أولى حلقاته ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وكان يُعرض على شاشات قنوات الحياة وDMC وDMC دراما، بجانب منصة Watch it الرقمية، التى تخطى العمل عليها حاجز الـ 43 مليون مشاهدة خلال الماراثون الرمضانى.

أحداث وتفاصيل مسلسل "علاقة مشروعة"

ينتمى المسلسل إلى  نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ويضم 15 حلقة، وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى اجتماعي حول عدد من القضايا الاجتماعية العامة، منها العنف الزوجى، والخيانة الزوجية، وفكرة الزواج الثانى، وخطورة الادمان، وقضايا الشباب فى مرحلة المراهقة، وذلك من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل أعمال متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يجسده الفنان مراد مكرم، ويعانى من علاقة متوترة بزوجته التى تجسدها النجمة مي عمر، وكيف يتورط عمرو في ذلك.

 

صناع وأبطال مسلسل "علاقة مشروعة"

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر و داليا مصطفى ومراد مكرم، والفنانة القديرة ميمي جمال، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، و ياسمين رحمي، و ردشان  مجدى، وعدد آخر من النجوم و الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

15 حلقة DMC الشركة المتحدة للخدمات النجم ياسر جلال علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال قصة مسلسل علاقة مشروعة DMC دارما

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى الأسواق المصرية

لاميتا فرنجيه «حورية بحر» فى أحدث جلسة تصوير

الأمم المتحدة: آفاق الانتعاش الاقتصادى العالمى مغيبة على الرغم من الصعود الذي يشهده أقتصاد العالم

الاتحاد الأوروبى يشرع قانونًا يحظر المنتجات التى تؤدى إلى إزالة الغابات

عبدالمنعم سعيد: عدم الحديث عن التنمية المتحققة فى مصر "جريمة"

"الدورة العشرية"..ضياء رشوان: الإخوان كانوا يأملون التسلل للحياة السياسية من الحوار الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"