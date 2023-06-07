الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس غرفة التجارة والصناعة في زامبيا: البنية التحتية من أهم عوائق التجارة في إفريقيا

التجارة
التجارة

أوضح إيلفين نشاليلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة في زامبيا، أهم عوائق التجارة في إفريقيا، قائلًا: "إن أحد العوائق للتجارة البينية هو عدم إزالة كافة التعريفات الخاصة بعبور الحدود، لأنه لا يمكن وضع قيود أمام التجارة البينية".  

وأضاف إيلفين نشاليلي، خلال لقاءه  ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، على هامش فعاليات القمة الثانية والعشرين لتجمع الكوميسا، أن قضية البنية التحتية لها تأثير كبير أيضًا، لا سيما البنية التحتية من الطرق ومعظم الدول في الجنوب لديها طرق تضع المزيد من العوائق أمام حرية التنقل، كما رأينا الكثير من البضائع والخدمات التي تعتبر على شبكة الطرق.

وأوضح أنه لا يوجد تحسنًا كبيرًا في تنمية البنية التحتية، فلابد أن نؤكد ونلقي بالضوء على هذه الموضوعات والدخول فيما ندعوه اليوم بالقطاع الخاص والشراكات معه من أجل إرساء الطرق للبنية التحتية وشبكات النقل عبر الحدود لضمان تيسير التجارة البينية.

وتابع: "لهذا يمكن تحسين البنية التحتية من الطرق، ولها أهمية كبيرة، لأن عددًا من المركبات التي تستخدم هذه الطرق تأتي من الجنوب من زامبيا إلى الكونغو، وعدد من الدول المختلفة".

الأكثر قراءة

"ملايين فى شوال".. قرار جديد من النيابة بشأن عصابة مخدرات الحدائق

طعنة فى القلب.. أول صور للطالب ضحية "مشاجرة الأصدقاء" بالمرج

"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

أسعار العجول والخراف بأسواق الوادي الجديد بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

شون وصوامع المنيا تستقبل 412 ألف طن من محصول القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟