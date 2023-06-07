رئيس غرفة التجارة والصناعة في زامبيا: البنية التحتية من أهم عوائق التجارة في إفريقيا

أوضح إيلفين نشاليلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة في زامبيا، أهم عوائق التجارة في إفريقيا، قائلًا: "إن أحد العوائق للتجارة البينية هو عدم إزالة كافة التعريفات الخاصة بعبور الحدود، لأنه لا يمكن وضع قيود أمام التجارة البينية".

وأضاف إيلفين نشاليلي، خلال لقاءه ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، على هامش فعاليات القمة الثانية والعشرين لتجمع الكوميسا، أن قضية البنية التحتية لها تأثير كبير أيضًا، لا سيما البنية التحتية من الطرق ومعظم الدول في الجنوب لديها طرق تضع المزيد من العوائق أمام حرية التنقل، كما رأينا الكثير من البضائع والخدمات التي تعتبر على شبكة الطرق.

وأوضح أنه لا يوجد تحسنًا كبيرًا في تنمية البنية التحتية، فلابد أن نؤكد ونلقي بالضوء على هذه الموضوعات والدخول فيما ندعوه اليوم بالقطاع الخاص والشراكات معه من أجل إرساء الطرق للبنية التحتية وشبكات النقل عبر الحدود لضمان تيسير التجارة البينية.

وتابع: "لهذا يمكن تحسين البنية التحتية من الطرق، ولها أهمية كبيرة، لأن عددًا من المركبات التي تستخدم هذه الطرق تأتي من الجنوب من زامبيا إلى الكونغو، وعدد من الدول المختلفة".