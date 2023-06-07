دوري 2021.. والكر يسترجع شريط ذكريات نهائي أبطال أوروبا

استرجع كيل والكر، لاعب فريق مانشستر سيتي، ذكرياته بعد خسارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2021، خاصة لقائه بزملائه ماسون ماونت، ريس جيمس، بين تشيلول، لاعبو تشيلسي، في معسكر انجلترا، منتشين بالفوز باللقب الأوروبي.

وخسر مانشستر سيتي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021 أمام نظيره تشيلسي بهدف دون رد، وتجمع المنتخب الانجليزي لأمم أوروبا 2020، عقب المباراة النهائية بخمسة أسابيع.

وقال والكر في حوار لصحيفة تليجراف: "لم يكن لدي الكثير من الوقت لتجاوز الأمر، إذ كان علي العودة لانجلترا والتنافس في بطولة للمنتخب، كان من الصعب علي رؤية لاعبي تشيلسي، هنأتهم بالفوز لأنهم زملائي في الفريق ولكن الأمر كان صعبًا".

أضاف: "لذا كان علي أن أجمع نفسي مجددًا وأبدأ الاستعداد للموسم الجديد، هذه هي كرة القدم، في جزء من مسيرتك لا تسير الأمور بشكل جيد؛ لم أكن ألعب في بداية الموسم ولكن هذه الأمور تتغير في كرة القدم، علينا التأكد أننا سنحقق الفوز في مباراة يوم السبت".

وأردف: "أعتقد أنه يتعين عليك دائمًا أن تمر بالأزمات، تلك المباريات والخسائر؛ حتى مع المنتخب كل خطوة خضناها في الطريق لنصف نهائي كأس العالم 2018، ونهائي اليورو، ونتمنى أن تحدث الأمور الكبيرة".

وأكمل: "في رأيي كل الفرق الكبيرة يجب أن تمر بالأزمات حتى تمنحك في الواقع القليل من الرغبة حيث تريد تحويل ذلك ول رؤية الفائزين يتقدمون في الخطوات ويغيرون ذلك حتى تتقدم ويصفقون لك".

وأبدى والكر عن اقتناعه أن الخسارة أمام تشيلسي ستكون مفيدة أمام إنتر قائلًا: " كنا هناك من قبل، عندما تخرج وتستمع لنشيد الأبطال وتلعب وترى الكأس، فأنت لم تتوقع هذا الإحساس من قبل، تقول لنفسك يا إلهي إنه يحدث الآن".

واسترسل: "بينما الآن، بإمكانك أن تخرج وتعرف أنك كنت هناك من قبل وخضت هذه التجربة في مرة سابقة، إنه يتعلق فقط بلعب كرة القدم والثقة في الأشخاص من حولك، إرلينج هالاند يظهر بالأهداف، وكيفن دي بروين يظهر بالتمريرات الحاسمة، لذا أعتقد أننا سنكون على مايرام".

واستكمل: "أنا في سن الـ33 الآن، لذا لن أقول أنني أشعر بالتوتر ولكنني أكره المباريات التي تلعب في الثامنة مساءً لأنه يجب علينا الانتظار طوال اليوم من أجل المباراة، أفضل اللعب في الثالثة عصرًا والانتهاء من المباراة؛ بكل وضوح هناك القليل من التوتر ولكنني أعتقد أن هذا أمر جيد، فقط يجب عليك أن تستخدمه بشكل صحيح للتأدية بشكل جيد، ولكنه أكثر إثارة من التوتر".