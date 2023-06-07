الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يتعهد بالالتزام بالشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج

انتوني بلينكن
انتوني بلينكن

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي في الرياض، بالالتزام بالشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج.  

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن بلينكن ووزير الخارجية السعودي تعهدا بدعم جهود تحقيق سلام دائم باليمن. 

كما تعهد بلينكن ووزير الخارجية السعودي بمواصلة العمل لمكافحة الإرهاب، بالإضافة الى مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. 
ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن وزير الخارجية بحث مع بلينكن الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، وتعهدا بمواصلة السعي لإنهاء القتال بالسودان. 

وتشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حالة من المد والجزر في الكثير من الأحيان، نتيجة الكثير من الرؤى المختلفة في العديد من الأزمات التي تواجه المنطقة والإقليم العربي.

وفي أحدث التطورات، كان اجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء السعودي في قصر السلام بجدة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدة ملفات، منها العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية بلينكن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا التعاون الاقتصادي والطاقة النظيفة خلال الاجتماع.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "الوزير أكد أن علاقتنا الثنائية يعززها التقدم في ملف حقوق الإنسان"، وتم مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي، لاسيما في مجالي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا.

وخلال الاجتماع المطول، تم بحث مجموعة شاملة من القضايا الثنائية، مثل احتمال تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل وقضايا اليمن والسودان وحقوق الإنسان، وفق قناة العربية الإخبارية.

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