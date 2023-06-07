الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل اجتماع اللجنة الأمنية وتفعيل القرار 110 فى ميناء دمياط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الاجتماعات الدورية  للجنتي تفعيل القرار 110 لسنة 2000 واللجنة الأمنية بحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار ولفيف من قيادات الجهات المختصة.

تناولت الاجتماعات عرض لآخر مستجدات الجهات العاملة بالميناء وتضمن العرض موقف معامل الحجر الزراعي وسلامة الغذاء والرقابة على الصادرات والواردات، ومبنى لجان الفحص المشترك، والوقوف على آخر جهود استكمال النماذج الخاصة باتفاقية تيسير حركة الملاحة الدولية "FAL"، وجهود التخلص من المهامل والرواكد بالميناء والتنسيق المستمر بين الجهات ذات الصلة بهذا الشأن داخل ميناء دمياط.

كما تم مناقشة عدد من المقترحات ذات الصلة بتيسير وتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع وحسن سير وانتظام العمل بالتنسيق مع جميع أطراف المجتمع المينائي.

ميناء دمياط دمياط حاويات محافظة دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

قبل سفره للمغرب.. الخطيب يستقبل طفل من ذوي الهمم بالأهلي (صور)

محافظ بنى سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضى الدولة

متى يكون دعاء العبد محجوبًا عن الإجابة؟.. خالد الجندى يوضح

"عاقبهم بـ3 زجاجات مولوتوف".. أول صور لضحية انتقام نجل عمته فى حلوان

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى قطاعات المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟