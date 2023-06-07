تفاصيل اجتماع اللجنة الأمنية وتفعيل القرار 110 فى ميناء دمياط

ترأس اللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الاجتماعات الدورية للجنتي تفعيل القرار 110 لسنة 2000 واللجنة الأمنية بحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار ولفيف من قيادات الجهات المختصة.

تناولت الاجتماعات عرض لآخر مستجدات الجهات العاملة بالميناء وتضمن العرض موقف معامل الحجر الزراعي وسلامة الغذاء والرقابة على الصادرات والواردات، ومبنى لجان الفحص المشترك، والوقوف على آخر جهود استكمال النماذج الخاصة باتفاقية تيسير حركة الملاحة الدولية "FAL"، وجهود التخلص من المهامل والرواكد بالميناء والتنسيق المستمر بين الجهات ذات الصلة بهذا الشأن داخل ميناء دمياط.

كما تم مناقشة عدد من المقترحات ذات الصلة بتيسير وتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع وحسن سير وانتظام العمل بالتنسيق مع جميع أطراف المجتمع المينائي.