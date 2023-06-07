قبل ظهور النتيجة.. مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية بصعق كهرباء فى قنا

لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه، اليوم الأربعاء، بصعق كهربائي أثناء تشغيل موتور مياه لري الأرض الزراعية، في نجع القرية، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي، بصعق كهربائي داخل نجع القرية في نقادة.

وبعد الفحص تبين مصرع "ناصح جمال أبو الحسن عبد الرحيم، يبلغ من العمر 16 عامًا، في الصف الثالث الإعدادي بصعق كهربائي في موتور مياه خلف منزلهم أثناء تشغيله لري الأرض الزراعية، قبل ظهور نتيجته بساعات في نجع القرية، مركز نقادة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.