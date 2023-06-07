رئيس جامعة قناة السويس يتفقد التجهيزات الداخلية لمبنى الاختبارات الإلكترونية

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن العمل يسير على قدم وساق داخل مبنى الاختبارات الإلكترونية؛ ليتم تسليمه مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة لأعمال الإنشاءات بمبنى الاختبارات الإلكترونية يرافقه المهندسة هبة إمام مدير عام الشئون الهندسية، واللواء سيد ندا مدير إدارة الأمن الجامعي، ومجدي خلاف مدير المراسم والعلاقات العامة بمكتب رئيس الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مبنى الاختبارات الإلكترونية يضم خمس طوابق (أرضي + 4 طوابق) بمساحة 1800 م2 للطابق الواحد، ويتكون الدور من صالة اختبارات إلكترونية بمساحة 1200 م2 بسعة 650 طالب وطالبة، بالإضافة إلى غرف خدمية لشبكة المعلومات والكهرباء والتكييف المركزي، و8 غرف إدارية، وواجهات المبنى من الحوائط الستارية (كبرتن وول وكلادنج)، أما التشطيب الداخلي للمبنى فيضم تكييف مركزي وأرضيات وأرضيات فنيًا أنتي ستاتك وتجاليد خشب للأعمال الداخلية، وسقف معلق وبنشات كمبيوتر.

ضم فريق الإشراف على العمل بالمبنى المهندس محمد علي محمد مدير إدارة الإنشاءات، والمهندسة حنان صلاح والمهندسة إسراء سالم.

وأضاف "مندور" أن هذا المشروع الضخم تم الانتهاء من المبنى الخرساني له خلال ستة أشهر فقط، والآن يتم الانتهاء من التجهيزات الداخلية للمبنى حتى يكون جاهزاً لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد له.