الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

طلاب القسم العلمى يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية فى مادة الجبر والهندسة الفراغية

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

أدى طلاب القسم العلمي، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الجبر والهندسة الفراغية، مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة انتظام سير الامتحانات باللجان، حيث جاءت الأسئلة متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجنة معهد آل كليلة التي تضم 6 معاهد هي، "معهد الدكتور محمد سيد طنطاوي النموذجي- معهد آل كليلة النموذجي- معهد تاجان الخاص- معهد الغد المشرق الخاص- معهد الكمال الخاص - معهد البخاري الخاص" التابعة لمنطقة القاهرة، مشددًا على رؤساء اللجان والملاحظين بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط، كما وجه بعض النصائح للطلاب.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أنه تم إسعاف طالبة بلجنة فتيات سموحة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وطالبة بلجنة فتيات طوق بمنطقة سوهاج الأزهرية، وطالبة بلجنة فتيات الطور المشتركة بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وتم استدعاء الإسعاف على الفور، ونقلهن إلى المستشفى والاطمئنان عليهن، وفوجئت لجنة شبراهور بمنطقة الدقهلية الأزهرية بتوجه أحد طلاب اللجنة مصطحبًا سماعة أذن طبية نتيجة ضعف السمع في الأذن اليمنى، وتم استقباله في اللجنة وتم السماح له باصطحابها من قبل الطبيب.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي، ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبا وطالبة، ٥٣٥ بنين، و٢٣٥ فتيات.

القسم العلمي المناطق الازهرية عمليات قطاع المعاهد الأزهرية

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