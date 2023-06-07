وزيرة خارجية إسواتينى لـ"إكسترا نيوز": السلام والأمن بالقارة الإفريقية ضرورة لتحقيق النمو

قالت توليسيلي دلادلا، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة إسواتيني، إن وزراء خارجية إفريقيا أكدوا خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة الكوميسا أهمية السلام والأمن لتحقيق النمو بالقارة الإفريقية.

وأضافت وزيرة خارجية إسواتيني في لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الاجتماعات تأخذ الكثير من الوقت لتناول كل الأمور المتعلقة بالقارة الإفريقية، خاصة على مستوى الاستقرار والسلام، حيث إنه دون هذه العوامل لن يتحقق أي شيء أو النمو الذي نطمح إليه خلال منتدى الكوميسا.

وكشفت عن أنه في الأساس على إفريقيا التوقف عن المنافسة فيما بين دولها، حيث إننا قارة واحدة ولا بد من حشد كل منتجاتنا معًا، والقيام بالتجارة البينية في قارتنا، ولحسن الحظ فالاتحاد الأوروبي أنشأ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهي الاتفاقية التي تشكل المحور الذي نستخدمه لحشد كل مواردنا من أجل التجارة.