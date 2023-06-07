الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالنصب على المواطنين في 3 ملايين جنيه

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهما في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، التي أعدتها الأجهزة الأمنية، قيام شخصين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها قرابة 3 ملايين بقصد توظيفها لهما مقابل حصولهما على أرباح شهرية إلا أنهما توقفا عن سدادالأرباح ورفضًا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. 

وكشفت  التحريات بممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها اثنان مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهمين وبسؤالهما أقرا بمضمون ما تقدم وأضاف بخسارتهما للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.

3 مليون اجرامي احتياطي أرباح شهرية استمرار حبس استيلاء على أموال الأجهزة الأمنية

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