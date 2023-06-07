الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كوثر محمود: تطبيق التأمين الصحى الشامل بالجمهورية الحل الأمثل لتحسين المنظومة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، فى جلسة بعنوان "كيفية استعداد قطاع الرعاية الصحية للكوارث وحالات الطوارئ؟"، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني AFRICA HEALTH ExCon 2023 الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري.

وتحدثت نقيب التمريض خلال الجلسة حول التشريعات والقوانين المعمول بها في الدول العربية لحماية المدنيين والقطاع الصحي والمنشآت الصحية والعاملين بها وتأمين الأطقم الطبية والإخلاء الطبي للجرحى والجتث وتأمين الاحتياجات اللازمة للمستشفيات.

كما تطرقت الدكتورة كوثر محمود خلال كلمتها، عن قدرة المنظومة الصحية للتعامل مع أنواع الكوارث والأزمات ونتائجها، وكيفية تأهيل كل مقدمى الخدمة الطبية من خلال برامج تدريبية متخصصة لكل العاملين بها.

كما استعرضت نقيب التمريض البرامج التدريبية المتخصصة والمكثفة المقدمة لفرق التمريض للتعامل مع الازمات والكوارث، وكذلك الاحتياجات الفعلية من الإعداد الكافية في حالات الطوارئ.

وأشارت إلى ضرورة استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل علي مستوي الجمهورية، لافتة إلى أنها الحل الأمثل لتحسين المنظومة الصحية فى مصر.

وتقدمت الدكتورة كوثر محمود، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية علي دعمه للفريق الصحي وهيئة التمريض، كما شكرت الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على دعمه المستمر للفريق الصحى، مشيدة بخطة الكوارث والطوارئ التى وضعتها وزارة الصحة والسكان.

يذكر أنه شارك فى الجلسة؛ الدكتور حاتم الروبي ممثل إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية في جامعة الدول العربية، الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور رولان شهوان نائب رئيس نقابة المعالجين الفيزيائيين وعضو بلدية جونيه بلبنان، الدكتورة أماني مصطفى رئيسة المؤسسة المصرية لحقوق المرضى.

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المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني نقيب التمريض قطاع الرعاية الصحية حالات الطوارئ منظومة التأمين الصحي الشامل المنظومة الصحية في مصر

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