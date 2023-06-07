الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن قائمة تضم  28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو.

ويلعب الفراعنة مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واستدعى فيتوريا 28 لاعبًا، حيث شهدت القائمة العديد من الوجوه الجديدة على رأسها أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا، وثنائي وسط فيوتشر محمد رضا بوبو وغنام محمد.

وجوه جديدة بالجملة.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا

واللاعبون هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل. 

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمدهلال، محمد رضا بوبو.  

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

 

 

 

 

 

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