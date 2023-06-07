الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح المؤتمر العربى الـ15 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمنى بتونس

محمد بن علي كومان
محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

افتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة بتونس المؤتمر العربي الـ15 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني.

ويشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلوهم في الدول العربية للعلوم الأمنية، فضلا عن اتحاد إذاعات الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم.

ويناقش المؤتمر عددا من البنود من بينها دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وآليات مواجهة الأخبار الزائفة والشائعات على منصات الإعلام الرقمي والتداعيات الأمنية لتطبيق تيك توك وتجارب عدد من الدول العربية في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب.

وقال الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن دور الإعلام الأمني في نشر ثقافة الإنسان يكتسي أهمية بالغة لأنه لا يقتصر فقط على تركيز هذه الثقافة لدى رجال الأمن وإنما يتجاوز ذلك إلى نشرها في كل فئات المجتمع.

وأضاف كومان، أنه ينبغي أن يضطلع الإعلام الأمني بمسؤولية اظهار الصورة الحقيقية لما تقوم به الدول العربية لإعمال حقوق الإنسان والسعي للاستماع إلى هواجسها فيما يتعلق باحترام هذه الحقوق في سياق إنفاذ القانون.

وأكد أنه سيتم خلال شهر سبتمبر القادم بالقاهرة عقد مؤتمر مشترك بين أجهزة الأمن واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية ويأتي في سياق حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على تكريس هذه الحقوق وعلى الانفتاح على منظمات المجتمع المدني.

وشدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، على ضرورة أن تحظى كل القضايا الأمنية باهتمام بالغ فيما يتعلق بالترويج لها واطلاع المواطنين على حيثياتها الصحيحة واستثمار مختلف الوسائل المتاحة وأساليب الترويج الحديثة في هذا الإطار، ومن هنا تأتي أهمية موضوع تطبيق مفاهيم التسويق الاجتماعي في مجال القضايا الأمنية الذي سيتم مناقشته وسيكون مناسبة لتبادل الأفكار والرؤى في هذا الشأن.

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