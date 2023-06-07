الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع تقديم المدارس الحكومية 2023 وخطوات التسجيل إلكترونياً للصف الأول الابتدائي

المدارس الحكومية
المدارس الحكومية

ارتفعت عمليات البحث عبر محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة للحصول على موقع تقديم المدارس الحكومية 2023، وتصدر موقع تقديم المدارس الحكومية 2023، عمليات البحث على مواقع الإنترنت من قبل أولياء الأمور للحصول على الرابط الإلكتروني التي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى يتم من خلاله تسجيل بيانات طلاب الشهادة الابتدائية لعام 2023.

موقع تقديم المدارس الحكومية 2023 

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور بمحافظات مصر، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل موقع تقديم المدارس الحكومية 2023 الإلكتروني، ورابط تسجيل الصف الأول الابتدائي لعام 2023.

ويستطيع الأن أولياء الأمور الدخول عبر موقع تقديم المدارس الحكومية 2023 التي أطلقته  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين بالمحافظات، ويمكنك الأن التسجيل لطفلك من خلال هذا الرابط أضغط هنا.

كيفية التقديم في رياض الأطفال 2023 في المدارس الحكومية إلكترونيا والمستندات المطلوبة

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رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 في المدارس الحكومية العربية والتجريبية والرسمية

للمحافظات كافة.. رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية 2023 والمستندات المطلوبة

خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

1 - في البداية يقوم ولي الأمر بالدخول على رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 من هنا.

2 - ثم يقوم ولي الأمر بالضغط على أيقونة حساب جديد لإنشاء حساب خاص بولي الأمر.

3 - ثم تقوم بتسجيل كافة البيانات الأساسية الخاصة بولي الأمر وهي «الاسم الرباعي – الرقم القومي – المحافظة محل الميلاد – تاريخ الميلاد – النوع – المركز أو القسم – العنوان بالتفصيل – رقم الهاتف».

4 - ثم تقوم بالضغط على أيقونة حفظ واستمرار.

5 - وتأكد من إنشاء كلمة مرور.

6 - ثم تقوم بالضغط على أيقونة تسجيل.

7 - ثم تحدد طلب التقديم لمرحلة الصف الأول الابتدائي أم مرحلة رياض الأطفال.

8 - وأخيراً ستقوم بالضغط على أيقونة حفظ واستمرار.

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