كيفية التقديم في رياض الأطفال 2023 في المدارس الحكومية إلكترونيا والمستندات المطلوبة

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ في جميع المدارس الحكومية و الخاصة و الرسمية والرسمية لغات والمدارس الانترناشيونال.

كيفية التقديم في رياض الأطفال 2023 في المدارس الحكومية إلكترونيا

يقدم الدستور في التقرير التالي لأولياء الأمور الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الاطفال للعام الدراسي المقبل خلال السطور التالية.

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

- اضغط على خانة خدمات ولي الأمر.

- اضغط على خانة مستخدم جديد، ثم اضغط على خانة إنشاء مستخدم لولي الأمر.

- ضع كل بياناتك كولي أمر، ثم ادخل كلمة المرور.

اعد تسجيل الدخول مرة أخرى.

- قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

- اختر نوعية المدرسة للتسجيل سواء رسمية أو رسمية لغات أو رسمية لغات متميز واضغط على بدء التسجيل.

قم بتسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.

قم بتسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2023

على أن تكون الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024 للمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة والمدارس الحكومية والمدارس الانترناشيونال وهي كالتالي:-

ـ طباعة استمارة التقدم الإلكترونية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 أثناء التقديم، وذلك بعد فتح باب التقديم والإعلان عنه على موقع وزراة التربية والتعليم.

ـ أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة مميكنة وصور منها.

ـ صورة البطاقة الشخصية للأب والأم وتكون سارية.

ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء.

ـ وصل ماء أو وصل كهرباء أو وصل غاز أو فاتورة تليفون بإسم الأب أو الجد للأب.

ـ صورة عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع عليه في نفس المنطقة التابع لها المدرسة في حالة التقديم لمدرسة رسمية أو مدرسة رسمية لغات أو مدرسة رسمية لغات متميز أو مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة.

ـ ختم البطاقة الصحية الموجودة في ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل وصوره منها، وذلك من مستشفى التأمين الصحي.

ـ حضور الأب لتقديم الأوراق عند القبول والطفل وفى حالة سفر الاب تنتقل الولاية التعليمية للأم.

- في حالة الطلاق تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية مع الأم بعد الطلاق.

ـ في حالة الوفاة الاب تقديم شهادة وفاة الأب وفي حالة انتقال الولاية التعليمية للام من الجد يتم تقديم صورة منها.