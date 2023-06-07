الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بكرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو، اتجاه ميدان لبنان بكرداسة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين ملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لإسعافهم.

وتم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حادث تصادم محور 26 يوليو كرداسة

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