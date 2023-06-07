«التعليم» تكشف حقيقة جداول تنسيق القبول فى الثانوي العام المتداول على السوشيال ميديا (صورة)

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء الامور بعدم الانسياق وراء الجداول الوهمية الخاصة بتنسيق الثانوية العامة، حيث لم يصدر قرار من أي محافظة حتى الآن بشأن تنسيق الطلاب لمدارس المرحلة الثانوية (عام /فني ) والجداول المنشرة على السوشيال ميديا مزيفة ولا تخص هذا العام.

فيما أكدت المديريات التعليمية أن تنسيق الثانوي العام والفنى يحدد من خلال المحافظة ومدير المديرية ويكون مختلف من محافظة إلى أخرى، وأكدت المديريات أن التنسيق يُعلن عنه فى أغلب المحافظات عقب الانتهاء من تظلمات الشهادة الاعدادية.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الشهادة الاعدادية بتجهيز الاوراق الخاصة بهم للتقديم فى الصف الاول الثانوى وهى كالتالى :

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور لها.

أصل شهادة الميلاد و3 صور لها.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.

6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

ملف التقديم ويجب أن يحتوي على: طلب الالتحاق والدمغات المطلوبة.

فى سياق منفصل وبناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، و أشرف سلومة وكيل الوزارة تيسيرا علي السادة المعلمين عناء الانتقال ومنعا التكدس تم اختيار ثلاث مقار لتقديم الاعتذارات الثانوية العامة بدء من غدا الثلاثاء 6 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو 2023 وذلك من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 4 عصراُ مع تقديم المستندات الدالة علي الاعتذار .

منعا للتكدس وهم :-

1/ مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الاعدادية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وتشمل إدارات ( جنوب – الدقى – الهرم – العمرانية – كرداسة – الشيخ زايد – أكتوبر– حدائق أكتوبر– الواحات ) التعليمية .



2/ مدرسة امبابة الثانوية العسكرية والتابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية وتشمل إدارات ( منشأة القناطر – أوسيم – الوراق – العجوزة – شمال الجيزة – بولاق الدكرور ) التعليمية .

3/ مدرسة بنك أبو ظبى والتابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية وتشمل إدارات ( أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – الصف - أطفيح ) التعليمية .

