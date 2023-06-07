مختارات من أشهر الأوبرات العالمية على المسرح الكبير.. وأمسية مصرية سعودية على "الصغير"

يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، حفلين بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج شريف رمضان، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس والأحد 8، 11 يونيو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها افتتاحية السراى - زواج فيجارو - الناي السحري لـ موتسارت، حلاق اشبيلية لـ روسيني، الحفل التنكرى - ريحوليتو - التروفاتورى لـ فيردي، افتتاحية للأوركسترا لـ ماسكاني، روميو وچوليت لـ جاوند ، كارمن لـ بيزيه، توراندوت - لابوهيم - توسكا لـ بوتشيني، قوة المصير - على الجبال لـ كالامان .. أداء السوبرانو إيمان مصطفى - تحية شمس الدين - منى رفله - داليا فاروق - إنجي محسن - جيهان فايد - سلمي الجبالي. التينور مينا مجدي - مصطفي مدحت محمد جابر تينور، الباص رضا الوكيل، الميتزوسوبرانو جولي فيظي - ليلي ابراهيم - امينة خيرت، الباريتون مصطفي محمد - خالد سمير ، الباص باريتون عماد عادل - عزت غانم - تامر توفيق.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة قدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

تنظم إدارة النشاط الثقافي بدار الأوبرا المصرية أمسية مع الشاعر السعودى على العريفي والإعلامية السعودية ميسون بنت عبد الرحمن أبو بكر وذلك في السابعة مساء الأربعاء ٧ يونيو على المسرح الصغير.



تتضمن الأمسية قراءة لمجموعة من أبرز أعمال العريفي منها بين أنفاس القصيدة، حائل الحواس، حائل أخت الجبال، تعزيز الثقافة المواطنة فى المجتمع السعودي، إلى جانب مناقشة العديد من دواوين وكتابات مستشارة القناة الثقافية السعودية ميسون بنت عبد الرحمن ويتخلل الأمسية فقرة فنية لعضوين من كورال كلية تربية عين شمس هم شروق مجدي وبلال فرج ، يدير الأمسية الدكتورة عزة عيسى تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.