الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 سيدات وعاطل لترويجهم الهيروين بحدائق القبة

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الأربعاء، حبس 3 سيدات وعاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 2750 كيلوجراما بمنطقة حدائق القبة. 

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدون تراخيص، وعُثر بحوزتهم على كمية من الهيروين المخدر وزنت 2750 كيلوجراماً وبندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار وهاتفي محمول ومبالغ مالية وبلغت أكثر من 5 ملايين جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

اعترف الإجراءات القانونية اللازمة التحريات الأمنية القانون المبلغ المالى هاتفي محمول سلاح الناري

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