الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كرم جبر: مشكلات الإعلام العربية "واحدة"

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن سلطنة عمان دولة شقيقة وصديقة على مر تاريخها، واللقاء الأخوي الأخير الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد تجسيد لحجم التوافق والاتفاق الكبير في الرؤى والأهداف.

وأضاف، خلال كلمته في المنتدى المصري العماني، المنعقد اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو: "علينا كإعلام أن نكرس هذه المفاهيم، نقرب ولا نفرق ومن أهمها الإعلام وقضايا التنمية التي سنبذل فيها جهدًا مشتركًا".

وتابع أن أهم محاور هذا المنتدى المشترك هو الثورة الصناعية والعالم الافتراضي، فالعالم الآن أصبح غرفة صغيرة، الإشكالية الحالية هي المنصات الإعلامية التي تبث قيمًا تتعارض مع قيم مجتمعاتنا العربية وتحاول تصديرها، ولا بد أن نواجه ذلك من خلال الوعي، فعلينا أن نكون دعاة وعي ودعاة تنوير.

وأكد «جبر» أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشير إلى وجود وظائف إعلامية مرشحة للاختفاء وأخرى ستبرز في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة.

وشدد على أن مشكلات وتحديات الإعلام تتطلب جهدًا ورؤية مشتركة، فالمشكلات التي يواجهها الإعلام في أغلب الدول العربية تتشابه مع بعضها البعض، والعالم الافتراضي وتأثيره على الإعلام والصحافة والتليفزيون.

وكانت انطلقت، منذ قليل، فعاليات المنتدى الإعلامي المصري العماني، بمقر المجلس الأعلى بمبني ماسبيرو، تحت عنوان "الثورة التكنولوجية الخامسة ومستقبل الإعلام في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي".

يأتي ذلك بحضور كبار الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية المصرية والعمانية.

ينعقد المنتدى تحت رعاية الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

الكاتب الصحفي كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطنة عمان الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى المصري العماني

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