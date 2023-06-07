لجنة الصناعة بالنواب تزور المنطقة الصناعية ببورسعيد

توجه منذ قليل وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب لزيارة المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد وذلك في إطار زيارة اللجنة للمنشآت الصناعية بمحافظات القناة.

خلال الجولة نقل معتز محمود رئيس اللجنة شكوى من المستثمرين تخص ارتفاع تكلفة المرافق من كهرباء وغيرها، مشددا على ضرورة التسهيل على المستثمرين.

وأكد عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد أنه لم يصادف أن اشتكى مستثمر من ارتفاع تكلفة الكهرباء لكن قد تكون مشكلة ارتفاع الكهرباء هى مشكلة تواجه عموم المستثمرين.

وذكر علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد أن تكلفة المتر المرفق حوالي ٣ جنيهات للمتر بحد أقصى ٢٥ ألف جنيه للمبنى، في حين لا يتم حساب تكلفة الترفيق بالنسبة لمتر الأرض ولكن يتم الحساب بالنسبة للمبنى فقط.

وعلى جانب آخر، كان استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الذي يقوم بزيارة محافظة جنوب سيناء لمدة 3 أيام لتفقد مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وأيضا يتفقد التجديدات والتطورات بموانيء البحر الأحمر.

وعبر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، عن سعادته بنجاح مؤتمر cop 27، وعرض فيلم قصير يتضمن لقطات مصورة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للوفود التي شاركت بالمؤتمر وأيضا كلمات الحضور للإشادة بالتنظيم العالمي للمؤتمر، مؤكدًا أن جميع الخطوات اتخذت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد اللواء خالد فودة أن المحافظة شهدت طفرة واسعة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، مع زيادة معدلات التنمية داخل المحافظة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضا تضمن العرض إشادة المشاركين بالمؤتمر بمدينة شرم الشيخ.