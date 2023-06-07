الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مشاهد قاسية".. لقطات لليوم الثاني من الفيضانات الناجمة عن انفجار سد "كاخوفكا"

انفجار سد كاخوفكا
انفجار سد كاخوفكا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات حية لليوم الثاني على التوالي بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا.

وبيّنت اللقطات غرق عدد كبير من منازل المواطنين وتأثر المنطقة المجاورة للسد للغمر الكامل لمياه السد.

وتعاني منطقة منطقة خيرسون انهيارًا جزئيًا بسبب انهيار سد نوفا كاخوفكا، بعد تفجيره صباح أمس، والذي أدى إلى إطلاق الإنذارات المختلفة في منطقة السد والمناطق المجاورة للانتقال إلى أماكن أكثر أمنًا.

وتم إعلان حالة الطوارئ في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بعد غرق 2700 منزل جراء التفجير، فيما فُقد 7 أشخاص حتى الآن بسبب الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا.

أوكرانيا سد نوفا كاخوفكا سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا تفجير سد نوفا كاخوفكا

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