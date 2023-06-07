الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد "نقل النواب".. وتثني على الإنجازات

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الذي يقوم بزيارة محافظة جنوب سيناء لمدة ثلاثة أيام لتفقد مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وأيضا يتفقد التجديدات والتطورات بموانئ البحر الأحمر.

وعبر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، عن سعادته بنجاح مؤتمر cop 27، وعرض فيلم قصير يتضمن لقطات مصورة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للوفود التي شاركت بالمؤتمر وأيضا كلمات الحضور للإشادة بالتنظيم العالمي للمؤتمر، مؤكدا أن جميع الخطوات اتخذت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد اللواء خالد فودة، أن المحافظة شهدت طفرة واسعة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، مع زيادة معدلات التنمية داخل المحافظة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضا تضمن العرض إشادة المشاركين بالمؤتمر بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أبرز الإنجازات في قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة، وعلى رأسهم الطريق الدولي الجديد /النفق - شرم الشيخ، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليقطع المسافة من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ والذي يقطع المسافه بين القاهرة وشرم الشيخ في نحو 4 ساعات تقريبا، وأيضا ما قامت به المحافظة من انجازات علي أرض الواقع لجذب السياحة للمحافظة.

كما استعرض اللواء خالد فودة أيضا خطة المحافظة لزيادة عدد الزائرين الأجانب والعرب والمصريين للمدينة خلال الفترة القادمة واستعداد المحافظة الدائم لاستقبال ضيوفها، تلك المدينة الخضراء الصديقة للبيئة.

ومن جهتهم، أثنى وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحجم الإنجازات والتطور الكبير والحضاري الذي تشهده مدينة السلام "شرم الشيخ"، مؤكدين على الكبيرة التي تبذل في المدينة والتي تؤدي إلى التجديد المستمر بشكل يومي في المدينة، ما جعلها قبله للزوار على مستوى العالم تلك المدينة الخضراء.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  لمحافظة جنوب سيناء لمدة ثلاث ايام تفقدت  اللجنه خلالها /نفق/ شرم الشيخ القديم في القطاع الواقع في رأس سدر، والذي أكدت فيه اللجنة على ضرورة إعادة تنظيم المداخل والمخارج على الطريق بما يضمن سلامة المسير عليه والحفاظ على  سلامة أهالي القرى الواقعة عليه.

كما تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قطاع آخر من قطاعات وزارة النقل، وهو قطاع الموانئ، حيث قامت  اللجنة بتفقد مشروعات تطوير ميناء شرم الشيخ السياحي، وتفقد سير العمل به، من أجل ضمان أن يكون لهذا الميناء مشاركة فعاله في النمو المستهدف من قطاع الموانيء البحرية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل،  والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تاعب، النائب حمدي أبوخشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويان، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفى محمود، النائب إمام منصور، النائب كمال أبو جليل، النائب حازم عويان.

البحر الاحمر الصديقة للبيئة الطريق الدولي الجديد العلاقات العامة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء النقل والمواصلات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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