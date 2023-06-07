التشكيل المتوقع لمباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023

التشكيل المتوقع لمباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية من المسابقة وتحديد هوية البطل لهذا الموسم.

موعد مباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ويستعد فريق وست هام يونايتد الإنجليزي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره فيورنتينا الإيطالي، على ملعب "فورتونا أرينا" في "براغ" عاصمة التشيك، في المباراة النهائية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، في النسخة الثانية من البطولة.

مباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع لمواجهة فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

من المرجح أن يكون تشكيل وست هام يونايتد المتوقع لمواجهة فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: كوفال – كهرر – أجورد – إيمرسون.

خط الدفاع: رايس – داونز – باكيتا.

في خط الهجوم: بوين - أنطونيو - سعيد بن رحمة.

تشكيل فيورنتينا المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

في المقابل، من المرجح أن يكون تشكيل فيورنتينا المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، كالآتي:

في حراسة المرمى: تيراكيانو.

خط الدفاع: دودو - مارتينيز كوارتا – إيجور – بيراجي.

خط الوسط: بونافنتورا – سفيان أمرابط – كاستروفيلي.

في خط الهجوم: بريكالو - آرثور كابرال - نيكولاس جونزاليس.

نهائي أوروبي بنكهة عربية

قد تشهد مباراة اليوم، مواجهة عربية بين اللاعبين، حيث يتسلّح فريق وست هام بخدمات الجزائري سعيد بن رحمة والمغربي نايف أكرد، بينما يتسلّح فريق فيورنتينا بالنجم المغربي سفيان أمرابط.

يذكر أن فريق روما الإيطالي قد حصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى، وفي حال توّج فريق فيورنتينا باللقب، ستحظى الأندية الإيطالية بلقبي البطولة حتى الآن.

معلق مباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

سيتولى المعلق الرياضي "علي محمد علي" مهمة التعليق على أحداث مباراة وست هام يونايتد وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium