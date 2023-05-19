فيورنتينا الإيطالى يهزم بازل السويسرى بسيناريو قاتل ويتأهل لنهائى دورى المؤتمر الأوروبى

تأهل فيورنتينا الإيطالي إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه مساء الخميس على مضيفه بازل السويسري 3 /1، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بازل 2 /1 على أرض فيورنتينا، لينجح الفريق الإيطالي في العبور للمباراة النهائية، مستفيدًا من تفوقه 4 /3 في مجموع المباراتين.

وسيلعب فيورنتينا في نهائي البطولة المقرر إقامته يوم السابع من يونيو المقبل في براغ التشيكية، مع ويستهام يونايتد الإنجليزي، الذي تأهل للدور ذاته بعد تفوقه 3 /1 على ألكمار الهولندي في مجموع المباراتين.

وتقدم فيورنتينا عن طريق نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 36، قبل أن يدرك زكي أمدوني التعادل لبازل في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 74 عاد جونزاليس ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بفوز فيورنتينا 2 /1، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني، سجل أنتونين باراك الهدف الثالث لفيورنتينا، ليمنح فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.