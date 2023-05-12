الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وست هام وبازل يهزمان ألكمار وفيورنتينا فى ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وست هام
وست هام

قلب وست هام الإنجليزي تأخره بهدف إلى فوز 2 /1،  على ضيفه ألكمار الهولندي، الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم الفريق الهولندي عن طريق تياني ريندرز في الدقيقة 41، قبل أن يدرك سعيد بن رحمة التعادل لوست هام في الدقيقة 67 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 75 سجل مايكل أنطونيو الهدف الثاني لوستهام.

وفي مباراة أخرى، بالدور ذاته وبنفس الطريقة، فاز بازل السويسري على مضيفه فيورنتينا الإيطالي 2/1.

وسجل آرثر كابرال الهدف الأول لفيورنتينا في الدقيقة 25، قبل أن يدرك أندي ضيوف التعادل لبازل في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لللشوط الثاني،  سجل زكي أمدوني الهدف الثاني للفريق السويسري.

وتقام مباريات الإياب لهذا الدور يوم الخميس المقبل.
 

وست هام ألكمار بازل السويسري فيورنتينا دوري المؤتمر الأوروبي

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