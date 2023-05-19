الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ويست هام الإنجليزى يهزم ألكمار الهولندى ويتأهل لنهائى دورى المؤتمر الأوروبى

ويست هام الإنجليزي
ويست هام الإنجليزي

بلغ ويست هام يونايتد الإنجليزي نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 1/ صفر على مضيفه ألكمار الهولندي في إياب الدور قبل النهائي.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ويست هام على ملعبه 2 /1، ليبلغ الفريق الإنجليزي نهائي النسخة الثانية من البطولة، والتي انطلقت الموسم الماضي وفاز بها روما الإيطالي، بعد تفوقه 3 /1 في مجموع المباراتين.

وسجل بابلو فورنالس هدف المباراة الوحيد لويست هام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وسيلتقي ويست هام بالفائز من المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي المقامة حاليًا والتي امتدت إلى الوقت الإضافي.

ويست هام ألكمار الهولندي دوري المؤتمر الأوروبي مباراة ويست هام وألكمار

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