الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السر وراء تصدر ماريتا الحلاني مواقع التواصل الاجتماعي في 24 ساعة

ماريتا الحلاني
ماريتا الحلاني

تصدرت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني نجلة الفنان اللبناني عاصي الحلاني محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، وخلال التقرير التالي نرصد لماذا تصدرت ماريتا الحلاني التريند خلال 24 ساعة.

حنة ماريتا الحلاني

احتفلت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني بليلة حنتها داخل مزارع والدها بشكل فلكلوري تراثي مميز أثار إعجاب الكثير من المتابعين من كل دول الوطن العربي.

وظهرت ماريتا في احتفالها بليلة الحنة بالقفطان المحلي من إحدى العلامات التجارية اللبنانية بسعر يصل إلى 14 ألف جنيها مصريا وأثار إعجاب الفتيات والسيدات بشكل كبير كما أطلت بإطلالة خفيفة بعيدة عن التكلف من خلال شعر منسدل بانسيابية ومكياج خفيف.

حفل زفاف ماريتا الحلاني

وأطلقت ماريتا عددًا من الصور من جلسة التصوير التي خرجت فيها في الحديقة كما تواجدت مع والدها النجم عاصي الحلاني الذي شاركها الاحتفال بشكل مميز.

ونشر عاصي الحلاني وجميع أفراد أسرته عددًا من الصور والفيديوهات من حفل توديع العزوبية لابنتهم ماريتا الحلاني وسط فرحة غامرة من الأسرة تخللها الضحك والغناء والرقص.

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وشاركت والدتها كوليت الحلاني صورًا من طفولة ابنتها أحدث عروض في العائلة حيث كانت رضيعة مرتديا ثيابها الأبيض واستعادت معها ذكريات الطفولة في الوقت الذي تستعد فيه للزواج ودخول إلى عالم آخر وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن والجمهور مع هذه الصور حيث ظهرت كوليت وابنتها في إطلالة تشبه الإطلالة الملكية كما انتشرت صور للفنان عاصي الحلاني مع ابنته وهي صغيرة أيضا ظهر فيها بشكل مختلف تماما عن الوقت الحالي.

ومن المقرر أن تحتفل ماريتا الحلاني خلال الساعات القادمة بالزواج من مدير الإنتاج لإحدى المنصات الموسيقية كميل أبو خليل بعد علاقة عاطفية بين الثنائي خلال الفترة الماضية.

ماريتا الحلاني

 

ماريتا الحلاني

 

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