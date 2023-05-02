حفلين غنائيين لعاصى الحلانى ومروة ناجى بالأوبرا السلطانية بعمان

يستعد النجم اللبناني عاصي الحلاني لإحياء حفلين غنائيين بدار الأوبرا السلطانية في دار الفنون الموسيقة بسلطنة عمان، وذلك يومي 18 و19 مايو الجاري.

ويقدم "الحلاني" خلال الحفل مجموعة من أجدد أغانية مصحوبة بلوحات استعراضية حديثة تدرب عليها مؤخرًا لاضفاء لمسات عصرية، بالإضافة إلى أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور العربي ويتفاعل معها.

ومن المقرر أن تشارك في الحفل المطربة المصرية مروة ناجي صاحبة الرصيد الغناء الشرقي المميز بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وتقوم خلال الحفل مجموعة من الأغاني الكلثومية والوهابية بجانب أغانيها الجديدة التي أعدتها خصيصًا لهذا الحفل.