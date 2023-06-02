الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

“خطوبة 9 أشهر وزواج إسلامي”.. مشاهد من حفل زفاف ولي العهد الأردني (فيديو)

الامير حسين والأميرة
الامير حسين والأميرة رجوى

اهتمت الصحف العالمية بحفل الزفاف الملكي الاحدث في التاريخ، بين الأمير حسين ولي عهد المملكة الهاشمية الاردنية والأميرة السعودية رجوة السيف، وقد حضره العديد من رؤساء دول العالم وزوجاتهم.

ويقدم “الدستور” في هذا التقرير صور ولي العهد الأمير حسين والأميرة رجوى في حفل الزفاف الملكي الأردني بعد خطوبة استمرت ٩ أشهر في حفل زواج إسلامي في قصر زهران.

هنا تأتي العروس:
وصل ضيوف حفل الزفاف ومنهم الأمير ويليام وكيت ميدلتون لمقاعدهم، وتم تجهيز ولي العهد الأمير حسين في مقدمة الشرفة، قبل أن تصل الأميرة رجوى مع أشقاء عريسها الأصغر سنًا الأمير هاشم، الذي يبلغ من العمر 18 عام.

inbound3252635334204366786
inbound3252635334204366786

مشهد فستان الزفاف:

اتبعت الأميرة إيمان والأميرة سلمى شقيقات الأميرة رجوى وهي تشق طريقها، وبدأن في مساعدتها للحفاظ على مظهرها المثالي لها.
 

inbound5839094416844863343
inbound5839094416844863343

عروس و عريس
ولي العهد الأردني الأمير حسين أثناء حفل زفافه الملكي الكبير على السعودية رجوى السيف وقد استقبل ولي العهد الأمير حسين عروسه بابتسامة عريضة عند دخولها المكان.

inbound3435467351063501491
inbound3435467351063501491

نظرة الحب:
ولي العهد الأردني الأمير حسين أثناء حفل زفافه الملكي الكبير على السعودية رجوى السيف يبتسمان خلال الحفل وبينهما نظرة حب كبيرة.

inbound6307978581306707999
inbound6307978581306707999

ابتسامه ملكية:

ابتسمت الاميرة رجوى التي ظهرت كالسيندريلا  وهي تجلس بجانب ولي العهد الأمير حسين في مقدمة الشرفة أمام 140 ضيفًا ، وبدأ الحفل.

inbound947612066390321381
inbound947612066390321381

لقطة البهو الملكي:

أصدر الديوان الملكي الهاشمي لقطة أوسع للمكان المذهل ، والتي جلبت الهواء الطلق مع الأزهار الخضراء.

inbound8625705011129456243
inbound8625705011129456243

تبادل خواتم الزفاف الملكية:

تبادل ولي العهد الأمير الحسين ورجوى لحظة حنان وهما يتبادلان الخواتم الخاصة بالزفاف.

inbound605154598778485697
inbound605154598778485697

ضيوف الحفل:

حان الوقت لاستقبال الضيوف تحدث العروس والعريس لفترة وجيزة مع الضيوف، الذي تألف من عائلاتهم وأمراء العالم ورؤساء الدول مثل الأمير وليام والأميرة كيت ميدلتون.

inbound4368972575707539066
inbound4368972575707539066

تبادل القبلات الملكية:

تبادل ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوى الابتسامة مع أمير وأميرة ويلز ، وتبادلوا العناق والقبلات الدافئة على الخد.

inbound6339800016562005292
inbound6339800016562005292

ضيوف الحفل:

انضم الأمير وليام والأميرة كيت إلى أفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم في الاحتفال. اجتمعوا مع ولي العهد الأمير فريدريك وولي العهد الأميرة ماري من الدنمارك ، وولي العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال من السويد ، والأميرة هيساكو من اليابان والأميرة تسوغوكو ، وولي عهد النرويج هاكون ، والملك فيليب والأميرة إليزابيث من بلجيكا والملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما في هولندا من بين آخرين.

inbound7126162067199673884
inbound7126162067199673884

سير العروسين بين قوس السيوف:

سار العروس والعريس أسفل قوس السيوف وقفزوا إلى السيارة "Sheer Rover" من أجل الموكب  الملكي الاحتفالي إلى حفل استقبالهم.

inbound8072483180280353992
inbound8072483180280353992

تتويج الأميرة رضوى 

بعد فترة وجيزة، أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن رجوى ستصبح الآن، أميرة.

وجاء في البيان: "صدر مرسوم ملكي بمنح لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوى الحسين على الآنسة رجوى خالد السيف ، بمناسبة زواجها من سمو ولي العهد الأمير الحسين # الأردن" . 

inbound1210405667276268475
inbound1210405667276268475

يوم الاحتفال الشعبي:

اصطف الناس في الشوارع لإلقاء نظرة على الزوجين الملكيين أثناء سفرهما لحضور حفل الاستقبال الملحمي في قصر الحسينية.

inbound4038797342191157697
inbound4038797342191157697

تغيير الزي:

في مأدبة العشاء التي أقيمت في قصر الحسينية ، ظهرت الأميرة رجوى بفستان زفاف ثانٍ، كانت ترتدي فستان بأكمام كاب مع تقويرة على شكل قلب وزخارف دائرية بينما احتفظت بتاجها الماسي الرقيق والأقراط المتطابقة وسرحت شعرها في عقدة ملكية وأضفت قفازات إلى الإطلالة.

inbound6233282800239969498
inbound6233282800239969498

inbound3667647212607034387
inbound3667647212607034387
الأمير ويليام وكيت الأمير حسين الامير ويليام وكيت ميدلتون العائلة المالكة المملكة الهاشمية الأردنية حفل الزفاف الملكي قصر زهران

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. "الوثائقية" تبدأ بث سلسلة وثائقيات 30 يونيو

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس

قبل العيد.. أسعار اللحوم "قائم" اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس