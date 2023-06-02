“خطوبة 9 أشهر وزواج إسلامي”.. مشاهد من حفل زفاف ولي العهد الأردني (فيديو)

اهتمت الصحف العالمية بحفل الزفاف الملكي الاحدث في التاريخ، بين الأمير حسين ولي عهد المملكة الهاشمية الاردنية والأميرة السعودية رجوة السيف، وقد حضره العديد من رؤساء دول العالم وزوجاتهم.

ويقدم “الدستور” في هذا التقرير صور ولي العهد الأمير حسين والأميرة رجوى في حفل الزفاف الملكي الأردني بعد خطوبة استمرت ٩ أشهر في حفل زواج إسلامي في قصر زهران.

هنا تأتي العروس:

وصل ضيوف حفل الزفاف ومنهم الأمير ويليام وكيت ميدلتون لمقاعدهم، وتم تجهيز ولي العهد الأمير حسين في مقدمة الشرفة، قبل أن تصل الأميرة رجوى مع أشقاء عريسها الأصغر سنًا الأمير هاشم، الذي يبلغ من العمر 18 عام.

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مشهد فستان الزفاف:

اتبعت الأميرة إيمان والأميرة سلمى شقيقات الأميرة رجوى وهي تشق طريقها، وبدأن في مساعدتها للحفاظ على مظهرها المثالي لها.



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عروس و عريس

ولي العهد الأردني الأمير حسين أثناء حفل زفافه الملكي الكبير على السعودية رجوى السيف وقد استقبل ولي العهد الأمير حسين عروسه بابتسامة عريضة عند دخولها المكان.

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نظرة الحب:

ولي العهد الأردني الأمير حسين أثناء حفل زفافه الملكي الكبير على السعودية رجوى السيف يبتسمان خلال الحفل وبينهما نظرة حب كبيرة.

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ابتسامه ملكية:

ابتسمت الاميرة رجوى التي ظهرت كالسيندريلا وهي تجلس بجانب ولي العهد الأمير حسين في مقدمة الشرفة أمام 140 ضيفًا ، وبدأ الحفل.

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لقطة البهو الملكي:

أصدر الديوان الملكي الهاشمي لقطة أوسع للمكان المذهل ، والتي جلبت الهواء الطلق مع الأزهار الخضراء.

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تبادل خواتم الزفاف الملكية:

تبادل ولي العهد الأمير الحسين ورجوى لحظة حنان وهما يتبادلان الخواتم الخاصة بالزفاف.

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ضيوف الحفل:

حان الوقت لاستقبال الضيوف تحدث العروس والعريس لفترة وجيزة مع الضيوف، الذي تألف من عائلاتهم وأمراء العالم ورؤساء الدول مثل الأمير وليام والأميرة كيت ميدلتون.

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تبادل القبلات الملكية:

تبادل ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوى الابتسامة مع أمير وأميرة ويلز ، وتبادلوا العناق والقبلات الدافئة على الخد.

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ضيوف الحفل:

انضم الأمير وليام والأميرة كيت إلى أفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم في الاحتفال. اجتمعوا مع ولي العهد الأمير فريدريك وولي العهد الأميرة ماري من الدنمارك ، وولي العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال من السويد ، والأميرة هيساكو من اليابان والأميرة تسوغوكو ، وولي عهد النرويج هاكون ، والملك فيليب والأميرة إليزابيث من بلجيكا والملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما في هولندا من بين آخرين.

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سير العروسين بين قوس السيوف:

سار العروس والعريس أسفل قوس السيوف وقفزوا إلى السيارة "Sheer Rover" من أجل الموكب الملكي الاحتفالي إلى حفل استقبالهم.

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تتويج الأميرة رضوى

بعد فترة وجيزة، أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن رجوى ستصبح الآن، أميرة.

وجاء في البيان: "صدر مرسوم ملكي بمنح لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوى الحسين على الآنسة رجوى خالد السيف ، بمناسبة زواجها من سمو ولي العهد الأمير الحسين # الأردن" .

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يوم الاحتفال الشعبي:

اصطف الناس في الشوارع لإلقاء نظرة على الزوجين الملكيين أثناء سفرهما لحضور حفل الاستقبال الملحمي في قصر الحسينية.

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تغيير الزي:

في مأدبة العشاء التي أقيمت في قصر الحسينية ، ظهرت الأميرة رجوى بفستان زفاف ثانٍ، كانت ترتدي فستان بأكمام كاب مع تقويرة على شكل قلب وزخارف دائرية بينما احتفظت بتاجها الماسي الرقيق والأقراط المتطابقة وسرحت شعرها في عقدة ملكية وأضفت قفازات إلى الإطلالة.

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