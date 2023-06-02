16 يونيو .. حفل هاني شنودة في القاهرة الجديدة

يستعد الفنان الكبير هاني شنودة، لإحياء حفل ضخم جديد في مصر، حيث يقدم خلاله مجموعة من أفضل ألحانه ومقطوعاته الموسيقية التي تركت بصمتها في المشهد الفني المصري لأكثر من خمسين عامًا، وتعاون خلالها مع مجموعة من أبرز الفنانين المصريين.

يُقام الحفل يوم الجمعة الموافق 16 يونيو على أحد مسارح القاهرة الجديدة، وسيشارك فيه مجموعة من أبرز نجوم الغناء في مصر، ومن بين هؤلاء الفنانة سيمون التي تعاونت مع "شنودة" لسنواتٍ عديدة، والمطربة دينا الوديدي، التي قدمت مؤخرًا أغنية "إحكيلي" بالتعاون مع شنودة، بالإضافة إلى المطربة الشابة نوران أبو طالب.

يأتي الحفل بعد حدثٍ تاريخي جديد في مسيرة الموسيقار هاني شنودة، حيث حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون لدوره المجتمعي وإسهاماته الفنية ومحاولاته في تطوير المنظومة الموسيقية على مدار سنوات من مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي.

هاني شنودة هو أحد أهم الملحنين والموزعين المصريين، وأسس فرقة "المصريين"، ولحّن وألّف معها 9 من أكثر الألبومات الموسيقية نجاحًا، كما قدّم أكثر من 150 مقطوعة من بينها أشهر المقطوعات التصويرية في الفن المصري مثل أفلام: المشبوه، الحريف، الغول، عصابة حماده وتوتو، غريب في بيتي، الأسطى المدير، وشمس الزناتي.