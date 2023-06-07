موعد مباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية من المسابقة وتحديد هوية البطل لهذا الموسم.

موعد مباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

من المقرر أن يكون موعد مباراة وست هام يونايتد وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "فورتونا أرينا" في "براغ" عاصمة التشيك.

القنوات الناقلة لمباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ستُذاع مباراة وست هام يونايتد وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب ديفيد مويس، في مواصلة نغمة الانتصارات ومحاولة التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

وتُعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين وست هام وفيورنتينا باحثين عن التتويج باللقب، حيث لم يلتقيا من قبل سواءً وديًا أو رسميًا.

في المقابل، يرغب فريق فيورنتينا الإيطالي، تحت قيادة المدرب فينشنزو إيطاليانو، في تحقيق الفوز بمباراة اليوم أيضًا، من أجل حصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي لهذا الموسم.

وتصطدم خبرة ديفيد مويس بتألق فينتشنزو إيطاليانو، بعدما قدما أداءً مميزًا رفقة أنديتهما في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي والإيطالي.

مشوار وست هام وفيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي

وكان فريق وست هام يونايتد قد تأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تغلّب على ألكمار الهولندي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق فيورنتينا بطاقة التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما فاز على بازل السويسري بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

يذكر أن فريق روما الإيطالي قد حصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى، وفي حال توّج فريق فيورنتينا باللقب، ستحظى الأندية الإيطالية بلقبي البطولة حتى الآن.